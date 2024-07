„Už rok jezdíme přes Mimoň, protože přes Lípu se pak jede dlouho, ale zprovoznění vítám a v pondělí až pojedu do práce, silnici vyzkouším,“ řekl Martin Beran, který pravidelně pendluje mezi Libercem a Českou Lípou.

Jiří Blažek považuje zkapacitnění za užitečné. „Lidé mají poznámky, že to bylo zbytečné, ale já si to nemyslím, protože se tam potkávají dva směry, od Svoru a od Cvikova. Jezdím i dálkové trasy na Ostravu a podobně a tak ocením, že se tam dají bezpečně předjet vysokotonážní vozy, které vás po okrskách mohou hodně kilometrů brzdit. Během dlouhé cesty je každý předjetý kamion dobrý,“ uvedl.

Hlavním důvodem pro zkapacitnění byla četnost dopravních nehod. „Za poslední období, než jsme začali realizovat tuto stavbu, došlo na tomto úseku k přibližně 150 nehodám. Byla zde úmrtí, těžká zranění, lehká zranění, střety se zvěří a s jinými vozidly,“ uvedl Radek Mátl, ředitel investora - Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Silnici nyní považuje za podstatně bezpečnější. „Věřím, že pokud řidič neudělá vyloženě jezdeckou chybu, neusne například za volantem a podobně, tak by se na této komunikaci nemělo nic stát,“ uvedl Mátl.

Čtyřproudé uspořádání by mělo být nejen výrazně bezpečnější, ale také plynulejší. „Jakmile tu byla nehoda, tak se úsek okamžitě ucpal a vznikaly kolony, takže i plynulost se podstatně zvýší,“ řekl Mátl. Dle něj jde také o budoucnost. „Když se vybuduje další zkapacitnění, obchvat České Lípy a provedou se další úpravy, tak si myslím, že by zde doprava velmi zhoustla a původní uspořádání by se časem ukázalo jako výrazně nedostačující,“ podotkl ředitel.

Samotná stavba s čtvrtečním zprovozněním úseku ještě zcela nekončí.