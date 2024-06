/FOTO/ Historickou sklářskou techniku použila tchajvanská designérka novoborské společnosti Lasvit na výrobu trofejí pro blížící se letní olympijské hry v Paříži.

Trofeje pro české medailisty z OH v Paříži vyrobila i tentokrát novoborská společnost Lasvit podle návrhu designérky Yulin Huang. Na snímku s šéfem výprav Českého olympijského týmu Martinem Doktorem. | Foto: Lasvit

Unikátní trofeje jsou určené českým reprezentantům, kteří v Paříži, kde se sportovní svátek koná od 26. července do 11. srpna, získají některou z medailí. Česká sklářská a designérská společnost Lasvit vyrábí trofeje pro každou olympiádu od roku 2012. Ty letošní navrhla talentovaná designérka z Yulin Huang, která pochází z Tchaj-wanu. Huang vystudovala sklářský design v Praze, nyní žije a pracuje v Novém Boru.

Trofeje jsou vyrobeny z ručně foukaného skla s barevnými bublinami. Jedná se o současnou interpretaci historické techniky foukání sklářským kolíkem, přičemž inspirací byly barvy české vlajky – červená, bílá a modrá. Skrze sklářský kolík byly dovnitř foukány tři barevné bubliny, které se půvabně sbíhají v jednom krystalickém těle.

„Původně jsem plánovala, aby se tři barvy nějakým způsobem prolínaly, ale sklo vás vždy překvapí neočekávaným výsledkem. Co jsem ocenila, bylo, jak se tři barvy díky optickému efektu dynamicky kroutí a krásně se odrážejí. Používáme skleněné barevné tyče, které řežeme na malé kousky a pak je asi 10 minut taví na foukací trubici, aby mohly být připevněny ke křišťálovému skleněnému tělu,“ komentuje vývoj a výrobu trofeje designérka Yulin Huang.

„Byla to výzva, vyžadovalo to velmi přesnou týmovou práci, ale nebyl to chaos, spíše krásný skleněný tanec. Náš kolega Marek Effmert byl jako dirigent sklářského orchestru, jen kývl hlavou a všichni věděli, co mají dělat, opravdu kouzelné,“ dodává.

A jaké jsou paralely mezi sklářstvím a sportem? „Samotný materiál mě vždy inspiroval k tvorbě a tato olympijská trofej není výjimkou. Tvorba se sklem se velmi podobá sportu, kde rozhoduje precizní timing a kontrola, týmová práce je nezbytná a ladná choreografie sklářských pohybů mi evokuje eleganci sportovního výkonu,“ říká designérka.