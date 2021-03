Akce nejen pro sklářské výtvarníky a designéry si získala obrovský věhlas a jednou za tři roky promění dvanáctitisícové město ve světovou metropoli skla.

Na každém sympoziu se představilo okolo sedmi desítek výtvarníků z celého světa. Mezi nimi se objevily i známé osobnosti jako návrhářka Blanka Matragi, hudebník Ivan Mládek, herečka Chantal Poullain. Jak potvrdil novoborský starosta Jaromír Dvořák, sympozium IGS je plánované na přelom září a října a organizační tým, v němž jsou zastoupené i místní sklářské firmy, se kvůli nouzovému stavu sešel poprvé až v lednu.

„I když jsme teprve na začátku, jedeme naplno. Vybíráme osobnost, která vstoupí do síně slávy IGS, postupně tvoříme seznam účastníků z celého světa, kteří budou tvořit v našich sklárnách za pomoci místních sklářů. Všem musíme zajistit ubytování a veškerý servis k jejich práci, dopravu a spoustu dalšího,“ komentoval starosta Dvořák. „Čekají nás ještě stovky hodin práce,“ dodal. Nyní je jistá dohoda se společností Lasvit, že slavnostní zahájení IGS proběhne v jejich sídle, Skleněném domě, za který posbírali celou řadu významných ocenění od Stavby roku po krajskou Památku roku.

Město Bor přijde IGS na 1,5 milionu korun. Setkání umělců podpořil Liberecký kraj. „Dokonce nám zvedl dotaci z původního půl milionu na 600 tisíc korun. Nemalé peníze stojí sklářské firmy, u nichž pozvaní výtvarníci tvoří,“ upřesnil starosta Nového Boru.

Jak prohlásil, za dvanáct let, co město IGS organizuje, se povedlo skvěle propojit dva odlišné světy – samosprávu a podnikatelské prostředí. „Každou korunu, kterou do sympozia vložíme, pokládám za účelně vynaloženou. Během sympozia vnikají nové kontrakty, navazuje se spolupráce, těží z něj místní firmy a poskytovatelé služeb. Všichni to bereme jako investici do významné akce, která podporuje a zviditelňuje nejen Nový Bor, ale i naše tradiční sklářské řemeslo doslova po celém světě,“ řekl Dvořák.

Proslulé IGS se zrodilo ještě za éry socialismu v novoborském podniku Crystalex, kdy ohromilo dokonalým provedením i výsledky. Proto mezi jeho pořadateli nemůže chybět ani současná společnost Crystalex CZ z Nového Boru, která je největší českou firmou v oboru výroby a exportu nápojového skla. „S účastí na IGS, pokud se v podmínkách covidových restrikcí uskuteční, samozřejmě počítáme,“ ujistil obchodně-marketingový ředitel Radek Šulta. Podle něj je cílem nejen uspořádat sympozium pro designéry a skláře, ale zároveň poskytnout odborné a laické veřejnosti osvětu formou „otevřených dveří“, kdy několik desítek firem a dílen nechává lidi takříkajíc nahlédnout pod pokličku svého know-how. „Možná by stálo za úvahu, zda nespojit IGS 2021 s Víkendem Křišťálového údolí, protože obě akce by se měly konat na podzim letošního roku,“ zmínil Šulta.

Jaroslav Švácha, který vede firmu TGK Skalice u České Lípy a podílí se na přípravách sympozií, vidí význam IGS v jeho tradici stejně jako v tom, že se Nový Bor a okolí stane jednou za tři roky hlavním městem skla. „Obnoví se kontakty, navážou nové, což je speciálně v této době, pokud se bude možné potkat, velmi důležité. Je důležité, aby svět věděl, že sklo v Boru žije i v době covidové,“ uvedl Švácha.

Z pohledu organizace je pro nepřerušení tradice, pro dodržení tříletého intervalu. „Odložit by to bylo velmi jednoduché. Připravit a uskutečnit IGS v době covidové je výzva sama o sobě,“ zdůraznil Švácha. Prozradil, že pokud by nebylo možné otevřít IGS široké veřejnosti, organizátoři připravují ze skláren a studií internetové přenosy.

Plánované sklářské události roku se zúčastní i novoborský Kolektiv Ateliers. „Náš region je s osudem sklářského odvětví úzce propojený, proto se IGS účastníme již od svého vzniku v roce 2012. Přípravy na letošní ročník jsou již v běhu, ale v této nejisté době je vše zatím – alespoň z mého pohledu – pořád hodně nejisté,“ řekl Michal Vlček, jednatel firmy Kolektiv Ateliers, která se rovněž podílí na organizaci IGS.

Hovořit o konkrétních designérech, umělcích, celebritách, které by veřejnost mohla v Boru vidět je podle starosty města ještě předčasné. Nápady organizačnímu výboru předává kurátor sympozia a spolupořadatelé, což jsou místní sklářské firmy a zdejší Sklářské muzeum. „Vždy jde o společnou dohodu. Je tam zachovaná rovnováha mezi zahraničními a domácími výtvarníky, jsou tam lidé, kteří už mají své jméno, i ti, kteří teprve začínají. Koukáme na to, aby tam byli muži i ženy, byly tam zastoupené sklářské školy,“ sdělil starosta Jaromír Dvořák.