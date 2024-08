Od poloviny srpna začala společnost AVE, která na základě rámcové dohody zajišťuje ve městě zimní a jarní údržbu komunikací, strojově čistit vybrané silnice.

„Pro úklid jsme vybrali lokality, kde byl nepořádek pod stromy a naplavený nepořádek po dešti. To se týkalo například Palackého náměstí a jeho okolí, ulic Boženy Němcové, Bratří Čapků, Lesná, Erbenova, Jiráskova, Husova, Dělnická, Kalinova, Křižíkova, Žižkova, Revoluční, Wolkerova, Smetanova nebo Dvořákova,“ upřesnila vedoucí technické správy města Zdeňka Schreibová.

Vedle toho se pracovníci společnosti Compag CZ pustili do čištění chodníků v ulicích Česká, Kalinova, Generála Svobody, Jiráskova, Skalická a dalších. „Pořádek ve městě však musíme zajišťovat nepřetržitě, proto je třeba do budoucna vytvořit funkční model, který nebude závislý na státní politice zaměstnanosti. Jednou z cest je založení organizace, jež by byla obdobou zrušených technických služeb,“ dodal starosta města Jaromír Dvořák.

V Novém Boru v jednu dobu pomáhalo s úklidem až 30 dlouhodobě nezaměstnaných na veřejně prospěšné práce, v loňském roce to bylo 10 až 15. „Z důvodu změn ve státní politice zaměstnanosti jsme první letošní půlrok mohli využívat na úklid pouze institut veřejné služby. Tito dlouhodobě nezaměstnaní ale mohou pracovat maximálně třicet hodin měsíčně, což bylo značně limitující. Teprve od počátku léta jsme získali od úřadu práce alespoň čtyři pracovníky na veřejně prospěšní práce,“ vysvětlil novoborský starosta.

Kvůli tomu že se počet pracovníků VPP v závislosti na podpoře státu průběžně měnil, zřídilo město před pěti lety vlastní technickou četu o šesti lidech. Ti kromě údržby obtížně přístupných lokalit zvládnou předláždit malé úseky chodníků, čistí vodní prvky nebo odváží objemný odpad do sběrného dvora z veřejných prostranství.

„Oproti loňskému roku máme ale pořád málo lidí na úklid a v současnosti, kdy je doba dovolených, je bohužel už nad naše síly mít město uklizené tak, jak jsou občané zvyklí. Protože je pro nás čistota veřejných prostranství důležitá, mimořádně jsme povolali na pomoc velké firmy,“ řekl Dvořák.