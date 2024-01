Nový Bor truchlí. Jeho obyvatelé se stále nemohou smířit s vraždou dvojnásobné maminky, která se udála krátce před Vánoci. Lidé se semkli, a protože jim není osud dvou malých sourozenců – dívenky a chlapce lhostejný, založili pro ně sbírku. Ta má pomoci pozůstalým příbuzným se o ně postarat. Peníze poskytne i město.

Policie v pátek 22. prosince dopoledne prošetřovala trestný čin, který se odehrál v Novém Boru. | Video: Petr Hakl

„Mladá maminka se po dlouhodobých konfliktech chystala opustit svého partnera a otce jejích dvou dětí. Ráno krátce po snídani balila věci, aby se odstěhovala a začala novou kapitolu svého života,“ popisují detaily tragické události lidé z dárcovské platformy Znesnáze21, která vyhlásila sbírku na pomoc pozůstalým sourozencům.

„Náhle se ji ale partner, který nebyl smířený se situací snažil přimět, aby přece jen zůstala. Ona si však stála za svým, byla už pevně rozhodnutá odejít. Bohužel, se to nikdy nestalo. Následovala hádka s tím nejtragičtějším koncem. Otec dětí je nyní zadržený za násilný trestný čin, který policie vyšetřuje,“ dodali lidé ze Znesnáze21.

Nový Bor truchlí. Jeho obyvatelé se stále nemohou smířit s vraždou dvojnásobné maminky, která se udála krátce před Vánoci.Zdroj: Nadační fond pomoci

Vražda mladé maminky se udála v Novém Boru v pátek 22. prosince dopoledne. „Podezřelého třicetiletého muže jsme ze spáchání násilného trestného činu zadrželi. Následně jsme ho obvinili z vraždy a je ve vazbě,“ uvedla hned v den tragédie krajská mluvčí policie Dagmar Sochorová. Muži nyní hrozí trest odnětí svobody až na 18 let.

Plačící děti odvedla po události z domova policie, v péči je má nyní babička.

Mezi obyvateli Nového Boru se povídá, že příčinou úmrtí měly být bodné rány a obviněný muž měl svého času trpět závislostí na omamných látkách, a dokonce s nimi obchodovat.

Hádka skončila smrtí partnerky. Za vraždu hrozí muži až 18 let vězení

„Je mi to velmi líto. Je to strašné. Mladý život je pryč. Děti přišly o mámu a to všechno před Vánoci,“ uvedla pro Českolipský deník Jana Kohoutková z Nového Boru.

Sbírku na pomoc dětem do úterního dopoledne už podpořilo přes 900 dárců a podařilo se vybrat přes půl milionu korun. „Celého našeho města se to neuvěřitelně dotklo a máme potřebu pomoci. Výtěžek sbírky půjde na potřeby dětí, které tu po mamince zůstaly. Maminku, která pro své dvě děti žila, ochraňovala je a milovala je už dětem bohužel nikdo nevrátí. Můžeme ale ukázat podporu pozůstalé rodině, která se o děti bude náhle muset postarat i po materiální stránce,“ uvádí zakladatelé fondu pomoci, který sbírku organizuje.

„Sbírce velmi fandím. Příspěvek je to nejmenší, co můžeme udělat,“ myslí si Jana Kohoutková.

Málo místa a málo dozorců. Kvůli tomu vznikají ve Stráži konflikty mezi vězni

Darované částky jsou různě vysoké, někdo přispěl 5 korun, další i několik tisíc. Lidé nechávají na webové stránce, kde se částky objevují, také své vzkazy. „Rád pomůžu alespoň takto při této velmi smutné a tragické události,“ uvedl například Roman Zavurka, který poslal 1 221 Kč.

„Moc vám držíme palce, abyste v životě prožívali už jen samé krásné věci. Vzájemně si buďte oporou. Vaše maminka bude navždy váš strážný anděl,“ napsala ke své darované částce zase nejmenovaná rodina z Prahy.

Lidé připomínají, že pomůže jakákoliv částka. „Každá kačka je krásná. Viděla jsem i příspěvek 40 Kč a i to mě dojalo, děkuji za rodinu,“ uvedla Jana Lepšíková.

Nový Bor chystá první dražbu autovraků. V nabídce budou čtyři vozy

Do sbírky se kromě občanů zapojilo také město, Deníku to potvrdil starosta Jaromír Dvořák. „Město Nový Bor pomůže finančním darem ve výši 50 000 korun. Ten bude předán přímo příbuzným, kteří budou po rozhodnutí soudu o děti pečovat. O finančním daru bude rozhodovat rada města 22. ledna 2024.“

Přispívat mohou lidé ještě 85 dní na webové adrese www.znesnáze21.cz.

„Trauma, které děti prožívají, si neumí kdokoliv z nás představit. Pojďte s námi udělat to nejmenší, co pro tyto dvě nevinné dušičky můžeme udělat. Děkujeme za jakoukoliv pomoc. Není nám to jedno,“ doplnili.