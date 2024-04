Automatizovaný externí defibrilátor pomohl zachránit další lidský život. Informovala o tom Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, když připomněla zásah z pátku v Novém Boru.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jiří Sejkora

„Řetězec přežití byl přesně takový, jaký byl měl být,“ uvedli záchranáři k případu pacienta, který zkolaboval v Novém Boru. Resuscitaci podle nich perfektně zahájili svědci události. Na výzvu zdravotníků okamžitě reagovali dobrovolní hasiči. Na místo vyrazili s externím defibrilátorem (AED), kterým jsou vybaveni a na místě byli nejrychleji.

„Hlídka pokračovala s resuscitací a přístroj doporučil výboj. Po našem příjezdu na místo události si stav pacienta vyžádal další výboj a další resuscitaci. Pacient byl transportován do nemocnice a my doufáme, že se úspěšně zotavuje. Je skvělé vidět, jak spolupráce s hlídkami AED funguje a jak zachraňuje životy,“ uvedla ZZS Libereckého kraje.

Přenosnými defibrilátory jsou v Libereckém kraji vybaveny nejen jednotky hasičů, ale také policisté a městští strážníci. Přístroj je schopen analyzovat srdeční aktivitu a laického zachránce vede v případě potřeby hlasovými pokyny k provedení bezpečné defibrilace. Což je elektrický výboj, který umožní obnovu správného srdečního rytmu.

Den plný zábavy s psím parťákem. Strážský dogtrek opět pomáhal opuštěným psům

Projekt AED pro Liberecký kraj byl spuštěn v roce 2016. Všichni, kdo jsou do projektu zapojeni, prochází nejprve důkladným školením pod vedením záchranářů. Hasiči i policisté se během školení seznámí se základní teorií o resuscitaci dospělého i dítěte, s používáním přístroje AED a v neposlední řadě si každý prakticky vyzkouší provádění resuscitace. „Jen takto proškolení First respondeři jsou pak zakomponováni do operačního programu ZZS a až od té chvíle jsou o výpomoc žádáni,“ doplnil mluvčí záchranky Michael Georgiev.

Vytvořením sítě tzv. First responderů z řad policistů a hasičů se zkrátí doba, která uplyne od vzniku zástavy oběhu do podání prvního defibrilačního výboje, o přibližně 5 minut. Podstatné je to v místech kraje, kde je nejbližší posádka záchranné služby ve vzdálenější obci nebo je místní posádka na jiném výjezdu.

Mohlo by vás zajímat: Nový Bor plánuje rekonstrukci koupaliště. Těšte se na nový bazén i biotop