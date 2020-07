Všímat si svého okolí, staveb, mezi kterými žijeme a které nás ovlivňují. To je mottem architektonické soutěže o cenu Karla Hubáčka, kterou vyhlásil Liberecký kraj. Jejím cílem je upozornit nejen na úspěšné a zajímavé stavby, ale také na jejich autory a v neposlední řadě i na mladé talenty – studenty architektury či stavební školy. Vždyť právě na té liberecké studovala jedna z ikon světové architektury – Adolf Loos.

Letos se soutěž koná pošestnácté. A přihlásilo se do ní na padesát staveb. Mezi nimi je například nová knihovna v Hrádku nad Nisou, revitalizace areálu pivovaru ve Cvikově, malá vodní elektrárna nebo nové sídlo společnosti Lasvit v Novém Boru.

Obytné domy, knihovny i průmysl

Přihlášené budovy tvoří široké spektrum využití — od soukromých obytných domů přes veřejné objekty, jakými jsou knihovny a zařízení sociálních služeb, až po unikátně řešené průmyslové stavby. „Architektura na nás působí každý den a ovlivňuje vnímání prostředí, ve kterém se pohybujeme. Je-li dobrá, pak může zlepšit úroveň našeho života. Soutěží Karla Hubáčka chceme podpořit stavebníky, investory, projektanty a architekty v jejich snaze o kvalitní návrhy a stavby,“ upozornil Michal Kříž, krajský radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování.

V loňském roce zvítězila novostavba mateřské školy Nová Ruda ve Vratislavicích nad Nisou architektů Petra Stolína a Aleny Mičekové, která později bodovala i v republikové soutěži a sklízela i ceny v zahraničí. „Soutěž má smysl v tom, aby rozšířila povědomí o architektuře mezi laiky. Myslím si ale, že ocenění v soutěžích nemá bohužel takovou sílu, aby novou stavbu lidé okamžitě přijali a měli ji rádi. Tak to nefunguje,“ poznamenala Alena Mičeková. „To, že jsme si přivezli ocenění z Francie, ve Vratislavicích nic neznamená,“ dodala se špetkou sarkasmu architektka, která spolu s Petrem Stolínem navrhla i oceněnou stavbu kulturního domu 101010, také ve Vratislavicích.

Přihlášené stavby jsou k vidění na webu soutěže www.stavbaroku.lk a na výstavě v předsálí sídla Krajského úřadu Libereckého kraje. Do 17. srpna lze také hlasovat on-line pro kandidáty na Cenu veřejnosti.

Kromě webu a facebookového profilu soutěže se přihlášené stavby představí také na výstavě, jež bude během léta putovat po kraji. Do 12. července je na krajském úřadu, od 13. do 24. července bude v obchodním centru Forum Liberec, mezi 24. červencem a 8. srpnem v jabloneckém Centralu.

Porota složená ze zástupců odborných organizací z řad stavebníků a architektů, stejně jako partnerů, kteří se do soutěže zapojili, udělí ceny ve čtyřech kategoriích. „První a hlavní z nich je Cena Karla Hubáčka udílená za nejzajímavější stavbu nebo úpravy veřejného prostoru a krajiny. Dalšími jsou Cena za inovaci udílená za výjimečné návrhy, Cena junior pro studenty věnující se stavebnictví a architektuře a ocenění pro významnou osobnost v oboru stavebnictví,“ upřesnil Jan Mikulička z tiskového odboru krajského úřadu. Vyhlášení výsledků se uskuteční 10. září.

Upozorňovat na architektonické počiny má ale ještě jeden velmi důležitý aspekt. Zajímavé stavby se podle Aleny Mičekové stávají cílem stále populárnější „archituristiky“.

Za zajímavými stavbami na výlet

Do hledáčku zájemců o nekonvenční architekturu se v poslední době dostává nejen jedinečný Hubáčkův Ještěd, ale i unikátně zrekonstruovaná budova bývalých městských lázní proměněná v oblastní galerii a například i zenové domy (Zen-Houses) či v podobném duchu vystavěná mateřská školka autorské dvojice Stolín – Mičeková. Nikoli náhodou. Obě stavby také získaly nejvyšší tuzemské ocenění – Českou cenu za architekturu.

Kde se péče daří? Třeba v Trávníčku nebo Martinicích

Nejen v soutěži o krajskou stavbu roku mohou mít lidé své rozhodující slovo. Do 15. srpna mohou milovníci památek vybírat vítěze také v internetovém hlasování soutěže „Památky děkují“. Ta je součástí každoročního klání o Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro.

V Libereckém kraji nominaci získala péče o unikátní železniční stanici Martinice v Krkonoších a záchrana bývalého Beranova hostince v Bílé, Trávníčku. „Odborná komise libereckého pracoviště Národního památkového ústavu nominovala dvojici památek, které se příkladnou péčí místních spolků výrazně podílejí na prezentaci památkového fondu v Libereckém kraji a pravidelně konanými akcemi v průběhu roku památkový fond zpřístupňují široké veřejnosti,“ upozornil ředitel NPÚ v Liberci Miloš Krčmář.

Bývalý Beranův hostinec v Trávníčku chátral do roku 2014, kdy ruinu zakoupili noví vlastníci ze spolku Dubáci. O rok později začali s jeho rekonstrukcí. Cílem je obnovit „Hostinec Pod Lipami“ do podoby z přelomu 19. a 20. století, tedy doby jeho největší prosperity.

Druhou památkou, která se uchází o hlasy veřejnosti, je železniční stanice Martinice v Krkonoších, o jejíž záchranu začal před sedmi lety usilovat Spolek železniční historie. Loni byla stanice, z níž mimo jiné podnikal své lyžařské výlety významný sportovec a propagátor zimních sportů Jiří Rössler Ořovský, kulturní památkou. V okolí vznikla také 1,5 kilometrová naučná stezka.