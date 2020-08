O Den s policií lidé v Sosnové nepřijdou. Uskuteční se v září

I v letošním roce by se lidé měli dočkat oblíbeného Dne s policií a ostatními složkami IZS. Proběhne na tradičním místě na autodromu v Sosnové, a to v sobotu 19. září od 10 do 16 hodin.

Den s policií na autodromu v Sosnové. | Foto: Vít Černý