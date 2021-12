Protože jsou některé termíny už nyní vyprodány, přidal zámek nové termíny, a to ve čtvrtek 16. prosince a v neděli 19. prosince vždy od 19:45. Vstupenky je možné zakoupit online na webových stránkách www.zamek-zakupy.cz. Po setmění lze na zámek do Vánoc vyrazit ještě také v 18. 12., 21. 12. a 22. 12., a to vždy od 19 hodin.