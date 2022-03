Jednání zastupitelů by se mělo uskutečnit nejpozději do tří týdnů od podání žádosti o svolání mimořádného zasedání, které radnice přijala ve středu 23. března. „Do doby rozhodnutí na mimořádném jednání zastupitelstva nemusejí občané ani podnikatelé v Moskevské a Ruské ulici nic měnit. Dopisy s instrukcemi, jak mají postupovat dál, má již úřad připravené a rozešle je všem až po mimořádném jednání zastupitelstva v případě, že zastupitelé změnu názvů ulic na tomto jednání potvrdí,“ informovalo město na svém facebookovém profilu.

Přejmenování dvou českolipských ulic vzbudilo rozruch. Vznikla už i petice

Moskevská ulice je název, který se pro tuto ulici v centru města používá od roku 1946. Jako jedné z mála jí tento název vydržel i po roce 1990. Historicky se ale tato ulice jmenovala Křížová, a to kvůli Křížové bráně do města, která dříve stála v křižovatce s Jiráskovou ulici, a kostelu Povýšení svatého Kříže. Navrhovaný název Ruské ulice na Holém vrchu je odvozen od typu zástavby v tomto místě. Po roce 1900 zde vznikla čtvrť vilových domů. Změna názvů by se dotkla zhruba 160 občanů, dále několika desítek právnických osob a živnostníků, dvou škol a také zastávek MHD Moskevská.