Zatímco města musí bojovat s postupným odlivem obyvatel, řada vesnic každoročně vítá nové sousedy. Výjimkou není ani letošní rok. Výraznějším nárůstem počtu obyvatel se může pochlubit i několik obcí v Libereckém kraji.

Do Prysku na Českolipsku, který se pyšní titulem Vesnice roku 2016 Libereckého kraje, láká nové obyvatele především okolní příroda a kulturní život. Zatímco loni zde žilo 436 lidí, letos jich je o devět více. „Obecně u nás na Novoborsku platí trend, že se do menších obcí lidé stěhují za lepšími životními podmínkami, větší města se spíše vylidňují i kvůli stárnutí populace,“ podotkl starosta Prysku Roman Mach, který v obci žije s rodinou desátým rokem.

Srovnání obcí:

Ohrazenice (okres Semily)

obyvatel celkem (2021): 1108

obyvatel celkem (2020): 1095

rozdíl v počtu obyvatel: + 13

Prysk (okres Česká Lípa)

obyvatel celkem (2021): 445

obyvatel celkem (2020): 436

rozdíl v počtu obyvatel: + 9

Podle Macha představuje další lákadlo bohatý společenský a kulturní život. Každoročně se v obci koná pásmo kulturních akcí s názvem Léto s Pryskem, místnímu sdružení se také podařilo zachránit kostel svatého Petra a Pavla. Ten se mimo jiné stal jedním ze zastávek Mezinárodního hudebního Festivalu Lípa Musica. „Máme tu řadu spolků, od klubu seniorů přes divadelníky až po sportovní kluby. Díky soudružnosti místních občanů vznikají i další,“ dodal starosta.

Další obcí v Libereckém kraji, která zaznamenala nárůst obyvatel, jsou Ohrazenice na Semilsku. Do obce se přistěhovalo 13 lidí. Cení si dobré dopravní dostupnosti, nižších životních nákladů, rozvoje obce a zároveň zachování si vesnického rázu. Do obce se stěhují hlavně mladé rodiny. „Jelikož je málo parcel, tak některé staví nové domy, zatímco jiné renovují původní zástavbu,“ upřesnil místní starosta František Novák s tím, že už pár let pravidelně vítají i nové občánky. Výhodou jsou také pracovní příležitosti v blízkém okolí, v Turnově či Mladé Boleslavi.

V loňském roce tu dokončili velkou rekonstrukci vytížené silnice spojující Ohrazenice s Turnovem. „Z původně zemědělské obce směřujeme k bydlení se zázemím pro odpočinek a sporty. Průmysl vytěsňujeme,“ dodal Novák.

Chtěli by sál a tělocvičnu

Obyvatelé Ohrazenic si za normálních okolností také mohou užít komunitní život, který k venkovu patří. Hlavním tahounem je TJ Sokol Ohrazenice, který úzce spolupracuje s obcí. Konají se tu běžné roční akce jako masopust, svatomartinské veselí, vynášení Morany či zpívání u kapličky během Vánoc. „Přibližně deset let nemáme sál. Ten starý u hospody se musel zbourat, na plánovaný kulturní dům zatím nedošlo. Máme v plánu vybudovat velkou tělocvičnu pro školy a veřejnost s možným využitím na další akce,“ nastínil plány ohrazenický starosta.

V Prysku se snaží ke zvelebování obce využít dotace. V minulých letech obnovili historický sad společně s výstavbou naučné stezky a výukového altánu pro děti z mateřské a základní školy a vybudovali Meixnerovu pohybovou stezku. „V následující době se plánujeme zaměřit na rekonstrukci komunikací, veřejného osvětlení a prostranství,“ doplnil starosta Roman Mach.