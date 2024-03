Nejhůř se podle statistických dat žije lidem v Libereckém kraji v Novém Boru, Tanvaldu, Frýdlantu a České Lípě. Zvítězil opět Turnov a krajské město skončilo až páté, Jablonec hned za ním. Naopak v horní části spektra se umístila výhradně města z Jablonecka a Semilska - vedle Turnova také Semily, Jilemnice a Železný Brod. Projekt porovnává různé aspekty života ve městech v několika různých kategoriích.

Projekt Obce v datech určuje index kvality života na základě různorodých aspektů, které ovlivňují úroveň života ve městech. Posuzují oblast zdravotnictví, vzdělávání, ale i dopravní dostupnost, znečištění ovzduší a pracovní příležitosti. Záleží i na počtu supermarketů, restaurací, bankomatů a kin. Každá kategorie má jinou váhu, díky tomu může s pořadím jednoduše zamávat třeba dopravní nehodovost nebo silniční síť, která má poměrně vysokou prioritu. Ukazatele zohledňují i počet mladých lidí a porodnost.

Pořadí obcí v Libereckém kraji Turnov - 6,1 (16. v ČR) Semily - 5,2 (45. v ČR) Jilemnice - 5,2 (47. v ČR) Železný Brod - 4,9 (61. v ČR) Liberec - 4,8 (68. v ČR) Jablonec nad Nisou - 4,7 - (77. v ČR) Nový Bor - 3,8 (13. v ČR) Tanvald - 3 (162. v ČR) Frýdlant - 2,3 (183. v ČR) Česká Lípa - 2,2 (185. v ČR)

Z deseti hodnocených obcí v Libereckém kraji je na tom nejlépe Turnov. První místo získal v indexu praktických lékařů, restaurací i silniční sítě. Lidé se tady dožívají průměrně nejvyššího věku, mají tu nejvíc restaurací a nejméně lidí se nachází v hmotné nouzi. Naopak na posledním místě je Turnov v kategoriích znečištění ovzduší a kapacit mateřských i základních škol. „Nejde ovšem pouze o pořadí, analýza dat z různých oblastí života může pomoci ke stanovení strategických priorit dalšího rozvoje našeho města,” uvedla turnovská mluvčí Marcela Jandová.

Semily jsou celkově na druhém místě v kraji a pomohla jim tam třeba finanční dostupnost bydlení nebo nízká dopravní nehodovost. Jilemnice je bodově na stejné úrovni, mají tu podle statistik dost dětských lékařů, lékáren a velmi málo exekucí, Jilemnici naopak nepomohla kvalita středních škol je tu bodově hodnocená nejhůř v kraji a pokulhává i dostupnost kin.

Železný Brod nevyšel dobře s nabídkou pracovních míst, ale pořád je v žebříčku nad Libercem. Krajské město je na posledním místě v kapacitě mateřských i základních škol a finanční dostupnosti bydlení. Naopak boduje v kategorii vztahů a služeb a železniční dopravy. Překvapivě až 7. místo obsadil s indexem supermarketů. Jablonec nad Nisou se ve všech kategoriích pohybuje kolem průměru a skončil celkově pátý.

Materiální zabezpečení a vzdělávání je v Novém Boru podle výsledků šetření na vysoké úrovni, město má například nejlépe hodnocenou kapacitu mateřských škol. V ostatních kategoriích je na tom ale hůř než ostatní města. Za ním se umístil Tanvald, kde mají sice nejlepší dojezd do nemocnice, ale dolů město táhne nezaměstnanost, nedostatek pracovních míst, velké množství lidí v hmotné nouzi a s exekucemi a nejhorší silniční síť v kraji. Předposlední Frýdlant je na tom špatně kvůli malému počtu dětských lékařů, nízké průměrné délce života a počtu bankomatů. Naopak životní ovzduší tu mají nejlepší v kraji, stejně jako dostupnost supermarketů. A na chvostu zůstala Česká Lípa, které indexy nelichotí co do počtu praktických lékarů a lékáren, lidé nemají dobře dostupné supermarkety, restaurace, ani kino. Zájem o volby je ve městě nejhorší ze všech hodnocených v kraji a špatně jsou na tom i s hazardem. Jediné prvenství v kraji dostala Lípa v kategorii chráněných území, tam je dokonce celkově první v celé České republice.

„Kvalita života je měřena pomocí indexů, které mají vliv na spokojený a šťastný život člověka,” uvedla společnost Obce v datech s.r.o., která vznikla jako účelový start-up pro automatizované robotické zpracování dat. Spolupracuje s veřejnými institucemi, jako jsou Český statistický úřad, CERMAT, ministerstvo školství, úřad práce, Unie filmových distributorů, Cenová mapa a s dalšími. „Na základě mnoha studií i námi realizovaných průzkumů a fokusních skupin jsme tyto indexy rozdělili do tří základních oblastí: Zdraví a životní prostředí, Materiální zabezpečení a vzdělávání, Vztahy a služby,” píše firma na svém webu firma.

Hodnoty indexů nabývají hodnot 0 až 10, přičemž obec, která se umístila v porovnání všech obcí na posledním místě má hodnotu 0 a ta, která se umístila na prvním místě, má hodnotu 10. Ostatní obce jsou dle relativního vztahu rozdistribuovány mezi 0 a 10. „U dat neinterpretujeme kvalitu jednotlivých objektů, respektive subjektivní dostatečnost či nedostatečnost, ale jejich relativní počet a dostupnost vzhledem k obci v České republice s nejvyšším počtem či dostupností. Například obyvatelé malé obce v blízkosti Prahy mohou mít dle našeho indexu nízkou dostupnost lékáren, ale podle jejich mínění je stav dostatečný, neboť dojíždí do Prahy, kde je počet lékáren vysoký. Naše výsledky je proto nutné vnímat v širším kontextu,” píše se na webu společnosti, která statistiky vydává.

