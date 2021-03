Potemnělé ulice lemují zhasnuté lampy veřejného osvětlení, z oken panelových domů neuniká namodralá záře zapnutých televizorů a monitorů a jediným zdrojem světla jsou mihotající se plameny svíček. K epidemii koronaviru se nepřidal rozsáhlý výpadek proudu nebo-li blackout, to se blíží další ročník Hodiny Země.

Zdroj: Archiv kampaněAkce, jejímž heslem je „klima už jsme změnili, teď se pojďme změnit my“, proběhne v sobotu 27. března od 20.30 do 21.30. Kampaň poukazuje mimo jiné na to, jak každodenní spotřebitelské chování ovlivňuje životní prostředí po celém světě. „Problém klimatu si velmi uvědomujeme a chceme se aktivně podílet na jeho řešení. Pojďme proto nyní vyslat společný a jasný signál o tom, že nám na osudu planety opravdu záleží. Změna klimatu se dotkne nás všech a k odvrácení jejich nejhorších dopadů musíme svým dílem přispět všichni,“ vyzval veřejnost koordinátor kampaně Petr Ledvina.

Kampaň už tradičně podpoří Jablonec nad Nisou, kde v danou hodinu zhasne nasvícení čtyř staveb. Jedná se o kostel sv. Anny, kostel na náměstí Farského, kapličku ve Mšeně a Pomník v Tyršových sadech. I krajské město plánuje poukázat na ochranu klimatu. „Na hodinu zhasne osvětlení liberecké radnice,“ řekla mluvčí města Liberec Jana Kodymová.

V České Lípě plánují stejně jako v předchozích letech vypnout veřejné osvětlení. „Uvažujeme ale o pozdější hodině, např. mezi 23. až 24. hodinou, a to kvůli pracujícím, kteří se vracejí po deváté hodině večer z práce,“ upřesnila mluvčí města Kristýna Kňákal Brožová. Stejným způsobem se zapojí do kampaně i Nový Bor. „Akci mohou samozřejmě podpořit i jednotlivci, kterým není lhostejná ochrana životního prostředí a klimatu,“ zmínila vedoucí odboru životního prostředí na novoborském městském úřadu Jitka Kopčáková. Podobnou cestou se vydá i obec Svor.

Kvůli pokračující epidemii koronaviru se letošní ročník přesune hlavně do on-line světa a bude mířit na jednotlivce, aby symbolicky podpořili klima. „Zatímco v předchozích letech po celém světě zhasínaly obce, města a jejich dominanty, lidé vycházeli do ulic a pořádali společné akce, letos se Hodina Země bude konat jen z bezpečí domovů,“ připomněl Ledvina.

Zájemci se mohou do akce připojit tím, že si vyberou z více než deseti klimatických závazků, které povedou ke snížení roční uhlíkové stopy jednotlivce. „Chtěla bych omezit konzumaci masa a mléčných výrobků, omezit jízdy autem a alespoň polovinu ošacení kupovat z druhé ruky,“ přiblížila své plány Marie Pačanová z Liberce.

Nikola Popperová z Doks se rozhodla snížit frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu a začít důsledně třídit odpad. To Jablonečanka Sylvie Staňková chce omezit jízdy autem na polovinu a přispět tak k ochraně klimatu. „Každý z nás může a musí přispět k tomu, aby emise skleníkových plynů začaly rychle klesat na polovinu do roku 2030. Závazky, které lidé přijmou v rámci Hodiny Země, tomu mohou napomoci,“ shrnula smysl kampaně ředitelka Ekologického institutu Yvonna Gaillyová.

S kampaní Hodina Země 2021 se pojí i výzva „Pomozte neplýtvat aneb nesvítí se někde zbytečně?“, která cíleně bojuje se světelným znečištěním. To se projevuje osvětlením míst, kde to není žádoucí, ohrožením tmy a takzvaným světelným smogem. „Negativní dopady umělého osvětlení mohou být rozmanité a jistým způsobem se týkají téměř všech obyvatel vyspělého světa. Světelné znečištění představuje riziko ekologické, zdravotní i bezpečnostní, ochuzuje nás o pohled na noční hvězdnou oblohu a stojí množství peněz i energie,“ zdůraznil Pavel Suchan z České astronomické společnosti.

Na ohrožení tmy poukazuje i první mezinárodní park tmavé oblohy na světě Jizerská oblast tmavé oblohy, která zabírá zhruba 75 kilometrů čtverečních a rozkládá se na území dvou států. Na české straně kopíruje tok Jizery od Martinského údolí a zahrnuje území od osady Jizerka až ke Smrku. Na polské straně pokračuje po Vysokém jizerském hřebenu a sahá k osadě Orle.

Hodina Země je každoroční mezinárodní akce zavedená Světovým fondem na ochranu přírody. První ročník se konal v roce 2007 v Sydney v Austrálii, kdy cílem organizátorů bylo atraktivním způsobem upozornit na změnu klimatu. Na hodinu tehdy zhasla světla na slavné budově australské opery, do kampaně se zapojily více než 2 miliony lidí. Během let se tato úspěšná akce rozšířila do celého světa a koná se vždy poslední sobotu v březnu. Od roku 2010 se koná i v České republice. Do loňské Hodiny Země 2020 se zapojilo 124 obcí a přes 60 firem a dalších organizací.

Klimatické závazky

- Změním vytápění našeho domku z uhlí na obnovitelné zdroje

- Změním dodavatele elektřiny na takového, který dodává obnovitelnou energii

- Vzdám se letu mimo Evropu

- Stanu se veganem

- Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně

- Omezím jízdy autem na polovinu

- Nepořídím si velkého psa

- Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu

- Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C

- Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)

- Jeden den v týdnu budu vegan

- Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky

- Zavedu třídění bioodpadu