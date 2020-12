Živnostníci si oddychli. Mohou otevřít své provozovny. Vláda České republiky podle protiepidemického systému PES uvolní od čtvrtka opatření proti šíření koronaviru. Po více než měsíci se znovu otevřou malé prodejny, restaurace i služby typu kadeřnictví. Maloobchodní prodejny přitom ale musí dodržet dvoumetrové rozestupy zákazníků. Na 15 metrů čtverečních může být jeden nakupující.

Prodejna Horák Elektro v jablonecké ulici Budovatelů sice fungovala jako výdejní místo pro e-shop, i tak ji uzavření provozovny tvrdě zasáhlo. Hlásí nejméně třicetiprocentní propad tržeb. „Vrátíme se do normálu. V březnu jsme si stejný stav natrénovali, teď už to bylo přece jen lepší. Už se ale těšíme, až odstraníme pásky. Rozestupy nejsou problém,“ reagoval na uvolnění majitel Jindřich Horák. Díky vládním programům Covid II a III nemusel propustit jediného zaměstnance.

Personál služeb, například kadeřnictví, bude muset používat roušku či respirátor. Nebude tak povinná dvojitá ochrana například obličejovým štítem jako na jaře. „To bylo opravdu nepříjemné. Copak štít, ten je v pohodě, ale pracovat ještě v roušce bylo doslova peklo,“ popsala provozovatelka jabloneckého kadeřnického salonu Chameleon Lucie Uhlířová.

Svůj podnik chtěla otevřít hned v pondělí. „Na 95 procent jsem čekala, že nás otevřou od začátku týdne, vždyť se máme řídit podle PES. Naobjednaly jsme klientky, teď tady máme další stres, protože je musíme přeobjednávat. Je před Vánoci, a to je o služby kadeřnictví vždy zvýšený zájem, máme přetlak zákaznic,“ přiblížila.

V salonu se střídají čtyři kadeřnice. „Na etapy jsme tedy vymalovaly, čalounily jsme nějaké židle. Samozřejmě bylo zlé, že jsme nemohly vítat klienty, na druhou stranu jsem jako OSVČ měla krásnou dlouhou dovolenou,“ pousmála se provozovatelka studia.

I nadále prý ale bude žít ve stresu. „Nikdo nám nezaručuje, že PES vydrží na dnešních číslech a že nás za týden zase nezavřou. Je to těžká doba. Ale nejen pro nás, myslím, že restaurace jsou na tom ještě hůř,“ doplnila Uhlířová.

Stravovací zařízení mohou ve čtvrtek také otevřít. U stolu mohou být podle nařízení nejvýše čtyři osoby a kapacita je snížena na 50 procent. Podniky musí mít mezi 22. a 6. hodinou zavřeno.

Restauratér: Půjdeme do toho naplno

Hoteliér a restauratér Vladimír Buriánek ze Železného Brodu se chystá se na velké nákupy. „Jdeme do toho hned ve čtvrtek naplno. Otevírám obě restaurace, zaměstnanci jsou připraveni,“ přiblížil. I on předpokládal, že otevře už v pondělí. „Jen bych musel v pět ráno vstát a zajet nakoupit, abychom mohli uvařit alespoň pár základních jídel. Takhle na to mám více času, naši hosté tak dostanou kompletní jídelní lístek,“ dodal.

V jeho restauracích došlo ke škodám, se kterými se musí smířit. Musel rozdat salámy, ovoce i zeleninu. Své díly si tak domů odnesli zaměstnanci, své dostal i hlídací pes. Restauratér doufá ve slíbenou finanční pomoc státu alespoň ve směru k zaměstnancům. „Vyplácel jsem jim mzdu ze svého, na pomoc od státu stále čekám, slíbenou ji ale mám,“ doplnil Buriánek.