Podle českolipské rodačky Terezy Hruškové a zakladatelky projektu Totálně lokálně, který podporuje místní obchodníky, si lidé zvykli cestovat za kvalitou a chtějí mít unikát i ve svém městě. Pokud ho nenajdou, zajedou si jinam. „Obchodníci by si to měli zmapovat, načerpat inspiraci jinde a pružně reagovat na potřeby zákazníků,“ podotkla.

Jak ale zdůraznila, roli hraje více faktorů. Ať už se jedná o podporu obchodníků ze strany města, kterou shledává minimální, či i zákazníků. Také je názoru, že by se živnostníci měli více věnovat marketingu, v okresních městech to patří k okrajovým tématům. „Když se začala otevírat velká obchodní centra, malé obchůdky zažily velký odliv zákazníků a musely zavřít. A když šli lidé z nostalgie do svého železářství či hudebnin, zjistili, že už tam nejsou. A nyní se to horko těžko vrací zpět,“ zdůraznila. Přesto si myslí, že přibývá lidí, kteří se snaží rozdělit energii a finance mezi obchodní centra, lokální obchody a e-shopy.

Postrádá podporu města

Sama by přivítala, kdyby českolipská radnice více pomáhala místním živnostníkům a vypracovala koncept dlouhodobé podpory, který chybí. Podobného názoru je i majitel knihkupectví a kavárny Knihomil Pavel Horáček. „Ani po dobu koronavirové epidemie jsem nezaznamenal, že by město projevilo zájem o malé obchodníky. Navíc pokud se v centru Lípy koná nějaká akce, my to ani nepoznáme, nemáme větší návštěvnost,“ poznamenal.

Někteří Českolipané s nostalgií vzpomínají na bývalé obchody, ať už se jedná například o Delvitu či hračkářství v podloubí. „Myslím, že tu chybí nákupní centrum, kde by byly obchůdky s oblečením či botami, uvítala bych také Globus. Jinak je hezké, že tu je spousta pěkných obchůdků s dárkovým zbožím, jen mi přijde, že těch tu je moc,“ komentovala Jana Rejmanová.

Renata se naopak obává, že hlavní třída bude už jen o vietnamských obchodech nebo kebabech. Myslí si, že na vině je parkování. „Dnes už neudělá nikdo krok pěšky a raději jede do nákupních center, které jsou sice dál, ale nabízí větší výběr. Já osobně v Lípě třeba neseženu pěkné boty,“ zamyslela se.

Zakladatelka Totálně lokálně vidí příležitost ve zvelebování centra města a přilákání zákazníků do těchto míst. „Pokud se jim bude centrum a jeho přilehlé okolí líbit, budou se sem vracet. Přestože řada věcí v Lípě chybí, nabídka je pestrá,“ dodala Tereza Hrušková.