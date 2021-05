ŘSD teď získalo územní rozhodnutí pro stavbu druhé etapy obchvatu České Lípy z Dubické ulice do Dolní Libchavy. Těsně na konci dubna také požádala společnost Valbek, která pro ŘSD zajišťuje projekční práce a dokumentaci, o vydání územního rozhodnutí pro třetí etapu, jež vede z Dolní Libchavy do Nového Boru. Proti vydání výjimky ze zákona o ochraně přírody, o níž stavbaři pro tuto etapu požádali, se postavili zastupitelé dotčených obcí na chystané trase.

Na místa, která má obří stavba zasáhnout, se v pátek přijel osobně podívat krajský radní pro resort životního prostředí a zemědělství Václav Židek (Piráti). „Chci vyslechnout obavy místních obyvatel a pobavit se o důvodech, proč zastupitelstva obcí rozhodla, že jsou proti výjimce, kterou investor potřebuje,“ řekl radní Židek. Jak připomněl, veřejný zájem u tak zásadních projektů není jen jeden – usnadnit dopravu. „Proti tomu je další veřejný zájem – ochrana živočichů a rostlin a samozřejmě otázka záboru půdního fondu, jak zemědělského, tak lesního. V neposlední řadě je zde i životní zájem místních lidí,“ prohlásil krajský radní.

Neskrýval, že osobně považuje za velmi zarážející, že ŘSD celá léta „tlačí“ zejména u 10kilometrového úseku do Nového Boru pouze jedinou variantu. „Proč neexistuje varianta zkapacitnění stávající I/9 mezi Lípou a Borem? Už na první pohled je jasné, že prosazované řešení bude pro stát mnohem dražší,“ zlobil se radní Židek.

Nechápe ani to, proč zde projektant měnil původní dva pruhy na tři, proč chce za cenu škod na krajině komunikaci téměř narovnat nebo budovat na „nesmyslném místě“ megalomanskou křižovatku.

„Plánovaná komunikace bude mít významný vliv na obyvatelstvo po celé trase a problém ze stávající trasy se pouze přesune do zemědělsky obhospodařovaných pozemků. S přesunem frekventované silnice do nedotčené krajiny a do blízkosti přírodní památky Manušické rybníky nemůžeme souhlasit,“ uvedl starosta Horní Libchavy Pavel Černý.

Jeho obec dlouho přeložku odmítá, neboť ohrozí vzácné živočichy i rostliny. „Dojde také k narušení krajinného rázu a dopadu na životní prostředí v nedaleké zástavbě rodinných domů, které byly postaveny až po provedení hlukové a rozptylové studie na dopad silnice I/9,“ zdůraznil starosta Černý.

Obdobný postoj zaujali svým usnesením i zastupitelé Skalice u České Lípy, kde žije 1550 obyvatel. Podle místostarosty Josefa Hrdličky teď většina zastupitelů nesouhlasí se stavbou nové silnice, protože by způsobila velký zásah do krajinného rázu. „Protlačované řešení nebere zřetel na přírodu ani na člověka. Znám zde řadu lidí, jimž bylo toto téma celkem lhostejné, ale teď si uvědomují, že jde o zásadní věc a nevratné řešení, které poškodí jejich děti a vnuky,“ řekl Hrdlička. Upozornil také, že prognózy od projektantů se nenaplňují. „Je otázkou, zda stavět další komunikaci má smysl nejen ekologický, ale i ekonomický,“ zmínil.

Stavba v roce 2024

Podle aktuálních informací od ŘSD pokračují práce na aktualizaci dokumentace k územnímu řízení, do kterého musí být zapracovány závěry řízení EIA. „Probíhá doplňující biologický průzkum a také podrobný geotechnický průzkum, který bude dokončen v roce 2022. V rámci majetkoprávní přípravy bude nutné vypořádat 109 listů vlastnictví,“ uvádí ŘSD k třetí etapě obchvatu České Lípy. Podle ředitele Správy Liberec ŘSD Jana Wohlmutha, který nedávno se zastupiteli Skalice jednal, se ŘSD snaží o posun příprav k zahájení stavby: „Nejrůznější zásahy a požadavky dotčených orgánů záměr značně komplikují,“ řekl už dříve Wohlmuth s tím, že přeložka silnice I/9 z pohledu ŘSD zajistí požadavky plynoucí z dopravních zátěží s výhledem do roku 2040. Podstatně tak odlehčí stávající silnici I/9, a to hlavně v úseku průjezdu Českou Lípou a mezi Českou Lípou a Novým Borem.

Obcemi kritizovaná přeložka mezi Dolní Libchavou a Novým Borem bude dlouhá přes 10 kilometrů, z toho bude 1317 metrů mostů, a vyjde v tuto chvíli na téměř 2 miliardy korun. Stavební povolení by investor chtěl mít v roce 2023, stavební práce chce zahájit o rok později. Uvedení do provozu odhaduje na rok 2027.