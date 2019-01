Liberec - Co kdyby byl princ Bajaja oblečen v nehořlavém? A co kdyby si každý mohl vyrobit kouzelný prsten? Technická univerzita uvádí tyto možnosti v život.

STAČÍ TROCHA SAVA a pěkná šablona a z omšelého trika se rázem stane umělecké dílo. | Foto: TUL

Že o technické obory není zájem? Tak alespoň mezi školáky a předškoláky tohle neplatí. Na Pohádková vlákna, která v pátek 29. října pořádala Technická univerzita v Liberci, totiž přišly stovky dětí a rodičů. „Přišla jsem se šestiletou dcerou Moničkou. Zdá se mi, že budu mít práci ji dostat od těch zajímavých pokusů domů,“ řekla maminka dvou účastníků Monika Součková.

Co všechno se zde nabídlo k vyzkoušení? Například proměna obyčejného bavlněného trika na dokonale ohnivzdorné brnění. „Stačí ho napustit amonnými solemi a triko nehoří,“ vysvětlila Jana Čandová, asistentka z katedry textilní chemie. „Děti tomu ani nechtěly věřit. Nenašlo se také snad ani jedno, co by si nepřineslo triko vlastní.“ Obyčejné oblečení totiž děti mohly voskovkami nebo savem proměnit v umělecké dílo.

K univerzitě se ale připojila i Střední průmyslová škola, která předvedla základy kovářského a klempířského řemesla. V prostorách univerzitní Fakulty strojní si návštěvníci mohli doslova z ničeho vyrobit zlatý kouzelný prsten.

„Nešlo samozřejmě o zlato, vyráběli jsme z mosazi,“ řekl koordinátor projektu Miloš Hernych. „Děti si stouply k soustruhu, samozřejmě pod odborným dohledem, vytvořily hrubý tvar prstenu a pak ho obrousily a vyleštily,“ popsal. Získaly tak představu, jak dlouhá je cesta od suroviny ke konečnému výrobku.

Účelem celé akce je zvednout zájem budoucích studentů o technické obory. Projekt StartTech, který Technická univerzita letos rozjela, plně dotuje Evropská unie a všechno je tedy pro účastníky zdarma – vstup, materiál, pomůcky i občerstvení. Univerzita z evropských fondů získala 11 milionů korun. „Na nezájem si nemůžeme stěžovat,“ řekl Miloš Hernych.

„Všechny akce, které jsme dosud pořádali, byly pár dní po vyhlášení beznadějně obsazené.“ StartTech bude trvat ještě přes dva roky.