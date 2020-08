Na velkém městském parkovišti, kde je IC a toalety tu od roku 2014 provozovali stánek manželé Petrželovi z Kamenického Šenova. Nabízeli čepovanou kofolu, pivečko, langoše, párek v rohlíku, klobásky, kávičky a jiné klasické pochutiny, na které se těší lidé na výletě. Letos na jaře jim kamenickošenovská radnice vypověděla nájemní smlouvu na pozemek, na kterém stánek měli postavený.

Stánek musel pryč

„Lidé mi volají a ptají se kde jsme a proč jsme skončili, dožadují se vysvětlení a my ani nevíme co vlastně na to říci,“ řekla Beata Petrželová. Oficiálním důvodem byla změna vyhlášky a to, že stánek stál na místě, kudy vede plynová přípojka. Paradoxně jim ale uvedené místo na potrubí určilo město.



„Občerstvení jsme zajišťovali nejenom turistům motoristům, ale i cyklistům, kteří projížděli přes parkoviště z Polevska tak opačným směrem na Českou Lípu. Stali jsme se místem, kde měli zastávku také skupiny fandů do motorek, ale i místních občanů při procházkách,“ popsala Petrželová. „Jak nám spousta našich příznivců říkalo, byli jsme jistota na jejich cestách. Nikdy jsme jen tak nezavřeli, vždy se mohli na naši otevírací dobu a kvalitu nabízených jídel a pití spolehnout.“ Jak potvrdila, s Městským úřadem v Kamenickém Šenově měli uzavřenou Smlouvu o výpůjčce pozemku.

Na městem určeném pozemku vybudovali na vlastní náklady stánek rychlého občerstvení. Na začátku letošního roku, jako každoročně zašli na úřad hradit místní poplatky, ale toto jim nebylo umožněno bez konkrétnějšího vysvětlení, pouze, že se staly nějaké změny. Očekávali tedy, že se jim ozve někdo ze zástupců města, aby nám nastalou situaci osvětlil.

„To se nestalo, z vlastní iniciativy jsme vyvolali schůzku s místostarostou, který nám sdělil, že změnou vyhlášky se status pozemků, na nichž byla umístěna naše provozovna, změnil z veřejného prostranství na neveřejné. Dále nám bylo řečeno, že je stánek umístěn na přípojce plynu a dodavatel plynu nařídil městu posunutí či odstranění našeho stánku,“ popisovala Petrželová. Během výpovědní doby se prý manželé Petrželovi snažili s městem jednat.

Hledali další možnosti

„Stále jsme hledali možnost, jak pokračovat ve spolupráci, například posunutím stánku o pár metrů dál, uzavřením nové smlouvy alespoň pro letošní sezonu a to především s ohledem krizi s pandemií, padl také návrh že město rychle vybuduje nové zařízení ve stávající budově IC a nám prostory pronajme a podobně,“ řekla podnikatelka. Přesto jim ale nakonec radní oznámili, že s nimi nepočítají vůbec.

„Celá situace působí jen účelově. Uvědomili jsme si, kolik chyb se již při uzavření smlouvy s námi a následně v celé kauze vyskytlo. Anabáze vznikla jen proto, že se nás chtělo město zbavit,“ mínila Petrželová, která zmínila řadu dalších úhybných „manévrů“ a chyb ze strany úřadu. „Z celé situace pro nás jasně vyplývá, že jediný kdo za všechny omyly a chyby MěÚ doplatil, jsme byli my, malí živnostníci,“ soudila. „Stánek jsme přestěhovali na svoji zahradu a snažím se nabídnout služby alespoň spoluobčanům - sousedům na úkor celého dne. Najít práci v době pandemie je stejně téměř nemožné,“ dodala Beata Petrželová.

Na případ, že je v létě turisty zahlcené místo bez občerstvení upozornil českolipský zastupitel Petr Jeník: „ Co bylo skutečným důvodem nevím. Osobní animozita? Závist? Těžko říci. Doufám, že nové vedení města postoj přehodnotí a bude hledat způsob řešení a slova o podpoře turistiky a podnikání nebudou jen planými výkřiky,“ komentoval.

Podle místostarosty města Petra Davida spočívají důvody, které vedly město k výpovědi smlouvy opravňující k užívání pozemku města k provozování občerstvení u IC Panská skála ve skutečnosti, že zastupitelstvo města schválilo změnu vyhlášky o veřejném prostranství. Ve vyhlášce zastupitelé vyjmuli plochy u Informačního centra Panská skála a přilehlého parkoviště, ze seznamu veřejných prostranství.



„Vzhledem k této změně byly tedy od 1. ledna letošního roku užívány pozemky zdarma a to bylo pro město nevýhodné a nechovalo by se jako řádný hospodář. To byl hlavní důvod k podání výpovědi v průběhu měsíce února,“ sdělil místostarosta David. A upřesnil, že Petrželovým tak od března začala běžet tříměsíční výpovědní lhůta a provoz srubového stánku byl ukončen k 31. 5. 2020. „Otázkou obnovy občerstvení u Panské skály se samozřejmě zabýváme a chystáme úpravy stávajícího infocentra tak, abychom v příštím roce umožnili opětovné provozování občerstvení,“ prohlásil David.