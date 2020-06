Oblíbený Všudybud byl a bude. Festival je rozdělen na čtyři termíny

Českolipský hudební open-air festival Všudybud je jinak, „na kusy“. Ještě před pár dny to vypadalo, že lidé, co mají rádi tuto tradiční akci, se letos kvůli koronaviru nebudou moci sejít. Organizátoři festivalu naštěstí přišli s konceptem, který vyhověl aktuálním pravidlům a Všudybud rozdělili na čtyři termíny. První „várka“ byla v pátek a o víkendu. Celkem se v areálu hradu Lipý v termínech od 5. 6. do 11. 6. představí 7 hudebních interpretů.

Oblíbený Všudybud byl a bude | Foto: Jana Marie Knotová