Nadále bez vyžití semaforů probíhá od začátku června třetí etapa výstavby nové okružní křižovatky silnic I/9 a I/38 v Jestřebí. Aktuálně na videu a fotografiích můžete vidět rozsah prací a provoz, kdy ve směru od České Lípy na Doksy i opačně osobní i nákladní auta s opatrností staveniště projíždí.

Výstavba okružní křižovatky v Jestřebí - červen 2023 | Video: Deník/Petr Pokorný

Dělníci staví obrubníky, v provozu zůstává i čerpací stanice v prostoru křižovatky.

Na silnici I/9 je uzavřen směr z Dubé do Jestřebí a pro řidiče zde funguje objízdná trasa po silnici II/270 přes Doksy. Silnice I/9 je v tomto směru nyní zcela uzavřena a vjezd na okružní křižovatku není vůbec možný. Oproti předchozí etapě stavby je ale již z nově postavené poloviny okružní křižovatky otevřená silnice I/9 ve směru Česká Lípa – Dubá.

Komplikací je také uzavření sjezdu na silnici III/26832 do obce Jestřebí. Ve směru od Mladé Boleslavi mohou auta sjíždět do obcí Jestřebí a Provodín přes čerpací stanicí pohonných hmot. V opačném směru od České Lípy je vyznačené odbočení na Jestřebí - objízdnou trasu přes silnici III/26833 vedoucí přes obec Srní u České Lípy. Tato objízdná trasa (po silnici III/26833) platí pro vozidla i v opačném směru Zákupy – Mladá Boleslav.

Tato omezení potrvají podle investora akce Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) do 30. září letošního roku. Zhotovitelem stavby v hodnotě 44,25 mil. Kč bez DPH je společnost SaM silnice a mosty a.s. Novou okružní křižovatku plánuje ŘSD pro řidiče otevřít do provozu na podzim.