Ve Cvikově proběhlo v polovině týdne kroužkování mladých čápů bílých. Ornitologové jsou podle kroužků schopní zjistit, kam ptáci létají či jakého stáří se dožívají.

Kroužkování letošních čapích mláďat ve Cvikově. | Foto: Město Cvikov

„Vše proběhlo bez problémů a ptačí mláďata se mají čile k světu,“ informoval starosta města Petr Vrabec. Ve cvikovském hnízdě se letos vyklubalo pět mláďat, zůstala čtyři. Podle odborníků jde o normální jev, kdy ptačí rodiče odstraňují slabé či nemocné potomky nebo v případě nedostatku potravy.

Pár čápů bílých hnízdí ve Cvikově už řadu let, do města se vrátili i loni, přestože začátkem března 2022 došlo k přesunu hnízda. To bylo původně na komínu v havarijním stavu. Hasiči ho shodili a nové vyrostlo přibližně dvacet metrů od původního. Nachází se na třináct metrů vysokém příhradovém stožáru, který nechalo město postavit.

Do čapího hnízda míří kamera, kterou nechalo instalovat město. Přenos probíhá na YouTube kanále Kultury Cvikov.

Kroužkování čeká příští týden také čápata z pivovarského komínu v Jablonném v Podještědí. Proběhne v úterý 4. července od 15 hodin. Při této příležitosti bude hnízdo zkontrolováno a vyčištěno od případných nežádoucích předmětů. Čapí pár z Jablonného letos vyvedl tři mláďata a i tuto rodinku můžete sledovat online přenosu na webu města nebo živě z vyhlídkové věže.