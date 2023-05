Novoborský fotograf Petr Germanič zachytil letošní Muzejní noc ve Sklářském muzeu v Novém Boru. Jelikož si tato instituce připomíná 130. narozeniny, byla akce pojata jako narozeninová párty.

Narozeninová párty Sklářského muzea v Novém Boru. | Foto: Petr Germanič

Přišly stovky malých i velkých „gratulantů“ a užily si bohatý zábavný a kulturní program, který uzavíral koncert Lenky Dusilové, nechybělo ani stylové občerstvení.

Do konce roku má novoborské muzeum v plánu ještě několik akcí. Kromě výstavy The Best of, která se otevře 23. června v předvečer Sklářských slavností, Týdne Křišťálového údolí koncem srpna a říjnového víkendu Křišťálového údolí, je to podzimní konference určená především odborníkům a studentům sklářských škol. Pro širokou veřejnost opět připravuje Vánoce v muzeu.