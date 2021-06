V jejích realistických obrázcích a kresbách naleznete nejen krajiny, ale i portréty lidí a zvířat. Kde se inspiruje, je jasné z názvu výstavy - Mimoň mýma očima. Hlavním médiem v její tvorbě je suchý pastel, jehož technika ji velmi oslovila. „Malovat i kreslit s ním lze mnoha způsoby. Nevýhodou je, že pastelové obrazy jsou velmi citlivé na mechanické poškození a musejí být v rámu se sklem,“ říká autorka, která v posledním roce přidala do své tvorby i akvarel a kolorované akvarelové kresby.

Její obrazy vystavuje mimoňské muzeum do 13. června, stejně jako díla další místní výtvarnice Lenky Vránové. Její obrázky malované akvarelovou pastelkou při plavbách po mořích doplňují modelované plastiky a sošky z keramiky. Obě výstavy jsou prodejní. Muzeum je otevřené od úterý do neděle od 9 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin.