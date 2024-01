V sobotu 13. ledna se po týdenním zasněžovaní a úpravách otevřel ski areál v Polevsku. Lyžařská sezóna se tak mohla rozjet na plné obrátky i na Českolipsku. Návštěvníků jako každý rok přišlo na zahájení velké množství, zájem byl úplně o všechny atrakce, které byly k dispozici.

Lyžování na Polevsku. | Foto: Deník/Jiří Čejka

„Podařilo se vysněžit obě sjezdovky, tedy provázek, který používají malé děti a hlavní sjezdovku. Příští týden bychom přes noc chtěli ještě dosněžit, abychom zvýšili komfort lyžování a budeme doufat, že nám zima ještě nějakou dobu vydrží,“ uvedl majitel areálu Petr Správka.

Jeho žena Markéta Správková k tomu dodala: „Stoprocentně největší zájem byl o lyžařskou školičku. Je to dáno tím, že jsme areál, který je zaměřený především na rodiny s dětmi, a tomu odpovídá i návštěvnost.“

Otevřeno bude i v týdnu, a to prozatím od 15.00 do 19 hodin, protože bude ještě třeba zasněžit. Uvidí se i podle počasí. O víkendu bude provoz opět od 9.00 do 16.00. Majitelé zvažují, že by otevírací dobu o ještě hodinu protáhli.

