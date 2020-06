Jsou za tím běžné opravy vozovek, ale i zásadní obnova silnice II / 262 od České Lípy na Mimoň i stavba severozápadního obchvatu Zákup.

Semafory zbrzdí řidiče. | Foto: Deník / Petr Pokorný

Podle náměstkyně hejtmana Jitky Volfové je rekonstrukce silnice a dobranovského mostu směrem do České Lípy naprosto nutná. Zákupská radnice zase usilovala o obchvat a odklon rušné dopravy několik let. Nová silnice by měl zklidnit hlavně ulice Mimoňská, Borská a také náměstí Svobody.