Do neděle 16. července si mohou zájemci prohlédnout Legiovlak na nádraží v Doksech u Máchova jezera.

Další zastávkou Legiovlaku se staly Doksy. | Foto: Adam Novák

Od roku 2015 křižuje Českou republiku věrná replika legionářského vlaku z let 1918 až 1920, tedy z období, kdy na Transsibiřské magistrále v Rusku probíhaly válečné operace československých legií. Jeho nynější zastávkou je stanice Doksy, odkud zamíří do Úštěku na Litoměřicku.

Návštěvníci si mohou projít čtrnáct zrekonstruovaných vagonů, které představují vojenský ešalon. Těmito vlaky se desetitisíce legionářů přepravily napříč Ruskem a průjezd si často musely vynutit bojem s bolševiky. Legiovlak se skládá z vozů polní pošty, těplušky, zdravotního, filmového, velitelského, štábního, obrněného, prodejního, krejčovského, kovářského a ubytovacího vozu, součástí jsou také dva vozy plošinové. K vidění je věrná rekonstrukce vybavení, legionáři v dobových stejnokrojích, ale i originální exponáty či fotografie.

Legiovlak bude v železniční stanici v Doksech k vidění do neděle 16. července.. Ve všední dny je otevřen od 8 do 18 hodin, o víkendu od 9 do 19 hodin. Vstup do Legiovlaku je volný.