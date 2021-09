OBRAZEM: Rozestavěné divadlo v České Lípě už zčásti zakryla střecha

Už je to téměř jeden rok, co vyklizené Jiráskovo divadlo v České Lípě převzali stavbaři, aby ho podle připraveného projektu proměnili do moderní podoby. Na čerstvých fotografiích můžete vidět, jak práce postupují.

Rozestavěné divadlo v České Lípě už zčásti zakryla střecha. | Foto: Město Česká Lípa

„Rekonstrukce divadla i nadále zdárně pokračuje. Bourací práce jsou již hotové, postupně se buduje střecha, divadlo je částečně nezakryté už jen z jedné části z pohledu z Panské ulice. Budují se již vnitřky, jako například točité schodiště v dolním foyer či elevace v hlavním sále, začíná se pracovat na elektroinstalaci,“ uvedla mluvčí radnice Kristýna Kňákal Brožová. Zásadní přestavba českolipské divadelní scény probíhá od počátku listopadu uplynulého roku. Trvat má dva roky. Na starosti ji má pražská společnost Metrostav, který zvítězil ve výběrovém řízení s nabídkovou cenou necelých 161 milionů korun. Mluvčí Metrostavu Vojtěch Kostiha sdělil, že veškeré informace k průběhu přestavby a rekonstrukce si smluvně vymínilo vedení města. VIDEO: Kavárna, balkony... Nahlédněte do rozestavěného Jiráskova divadla Přečíst článek › Jiráskovo divadlo po generálce lidem nabídne více vstupů a prostoru, možností využití, moderní zázemí i divadelní techniku odpovídající současnosti. Hlediště bude strmější. Diváci zde najdou širší a pohodlnější křesla s lepším výhledem, přístupy pro hendikepované a výtah. Přibude menší sál se stovkou židlí pro komornější akce, bary, zkušebna, šatny návštěvníků a herců, sklad kostýmů a další. Samozřejmostí zůstane divadelní kavárna, ale se samostatným vchodem a možností provozu bez ohledu na program divadla. Celý objekt bude kompletně bezbariérový. „Stavební společnost se postará nejen o stavební práce, ale také o servis dodaných technologií po dobu záruční lhůty,“ doplnila Kňákal Brožová.