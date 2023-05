Obě instituce kdysi vznikly z podnětu místních sklářských komunit. Chvíli šly společnou cestou, pak se rozcházely a hledaly vlastní místo na slunci. Sklářská muzea v Novém Boru a v Kamenickém Šenově si letos připomínají 130 respektive 100 let své existence.

Párové vázy maloval Gustav Ahne kolem roku 1900. | Foto: Gabriel Urbánek

„Nikdy jsme necítili mezi sebou žádnou nevraživost a konkurenci, je důležité držet pohromadě,“ říká Petra Ajšmanová, ředitelka novoborského muzea. Podle její kolegyně z muzea v Kamenickém Šenově Heleny Braunové se historie obou muzeí prolínala.

Krásným dokladem je například příběh dvou „sesterských“ váz, který nyní připomíná Sklářské muzeum v Novém Boru. Jak popisuje Eliška Vavříčková, kurátorka borského muzea, v dochovaném katalogu muzea z roku 1930 jsou vyobrazeny bravurně malované párové vázy z dílny Gustava Ahneho z Kamenického Šenova. Levá váza představuje Nereidky – mořské nymfy, ochránkyně námořníků ze starověkých řeckých bájí. Na pravé váze jsou vyobrazeny tradiční křesťanské ctnosti – láska, víra a naděje. Jedna z nich (Nereidky) se nyní nachází ve sbírkách Sklářského muzea Nový Bor, druhá ve sbírkách Sklářského muzea Kamenický Šenov, obě jsou datované do roku 1898. Přestože patří bez pochybností k sobě, ocitly ve dvou různých sbírkách.

„Obě byly součástí původní sbírky Sklářského muzea Nový Bor, založeného 1893 skláři z Boru, Kamenického Šenova i okolních menších obcí. O třicet let později, v roce 1923 však bylo založeno muzeum v Kamenickém Šenově. Jeho tehdejší představitelé požádali o převedení části sbírky, především prací šenovských sklářů, do nově vzniklé instituce. Žádný sběratel se ale se svojí sbírkou neloučí rád, a tak to vyvolalo spor,“ vysvětluje Eliška Vavříčková. Podle ní, tehdy ze strany Šenova bylo trochu nešťastně argumentováno nevhodným uložením a nedostatečnou ochranou exponátů, což velmi pobouřilo borského starostu.

„Dohady o tom, zda sbírku dělit, případně jakou část a které konkrétní věci do šenovského muzea převést, se táhly dlouhá léta,“ říká kurátorka. Nakonec se do sporu vložilo vedení Svazu dělníků sklářského a keramického průmyslu z Teplic, které navrhlo konečné rozdělení sbírky. K tomu došlo, z dnešního pohledu skoro symbolicky, až v roce 1939. Světem se prohnala válka, která svět převrátila naruby a zanechala v něm spoustu hlubokých jizev. Jejím následkům pohraničí, v němž se obě muzea nacházejí, čelí vlastně dodnes.

„Muzea zatím prošla vývojem, našla si svá zaměření a způsob, jak fungovat. Řada problémů, se kterými se potýkala a potýkají, je spojují, jiné řeší odlišně. Po dlouhá léta již ale mají naše muzea vztahy nejen korektní a profesionální, ale nebojíme se říci, že i přátelské. Spolupracují na odborné úrovni, podporují se vzájemnou propagací a přejí si své úspěchy,“ komentuje Vavříčková s tím, že se tak tyto dvě vázy – antická a křesťanská – staly z připomínky dávného sporu symbolem přátelství, podpory a vzájemné úcty obou našich institucí. „Jako sestry, které byť každá trochu jiná, jsou spojeny osudem a drží při sobě,“ dodává.