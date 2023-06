FOTO, VIDEO: Slavnosti v Novém Boru si lidé užili ve sklárnách i na náměstí

Po páteční vernisáži výstavy The Best of 2013-2023 ve sklářském muzeu pokračovaly v sobotu v Novém Boru tradiční Sklářské slavností, které nabídly hudební produkci všech žánrů, pohádky, filmové představení, herní park, sklářské show, výstavy i neobvyklé atrakce. Novinkou byl lunapark a výletní vláček, ale také živé sochy.

Sklářské slavnosti v Novém Boru | Video: Deník/Petra Hámová