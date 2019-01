Město Česká Lípa se v létě proměnilo ze šedivé myšky v barvami hýřící princeznu.

Stačí se podívat kolem, jak jsou krásně vyzdobená okna, macešky a další různé květiny jsou chloubou Českolipanů.

My jsme se vydali v pátek jen namátkou na Svárov, Špičák, prošli Mariánskou ulici, zajeli do Sosnové, abychom pro vaši inspiraci vyfotografovali nejzajímavější okna. Zapomněli jsme na vás? Nevadí, vyfotografujte si své okno sami a pošlete nám ho na e-mail reporter.ceskolipsky@denik.cz a my budeme ta nejzajímavější zveřejňovat a následně na konci srpna dáme hlasovat o to Nej okno Českolipska!