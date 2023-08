U Máchova jezera probíhal o víkendu 19. ročník akce Euro Hry Doksy. Do sportovního klání se letos zapojilo více než pět stovek účastníků.

19. ročník Euro Her Doksy. | Foto: Euro Hry Doksy

Na šestičlenné týmy čekalo od pátku do neděle 19 disciplín. Už v pátek se v rámci zahájení Euro Her v areálu dokského zámku konalo klání na veslařských trenažerech, které nahradilo coby zahajovací disciplína závod na kolečkových bruslích. Na těch se letos jezdilo nově na silnici z Břehyně do Starých Splavů.

U Máchova jezera absolvovali sportovci plavání, paddleboardy a rafty. Kromě tradičních sportů jako tenis, fotbal nebo volejbal, absolvovali účastníci také horolezeckou stěnu, lukostřelbu nebo bungee running. Nechyběla cyklistika, orientační běh, stolní tenis, nohejbal nebo biatlon.

Loňské vítězství obhájil tým Žižkovský tygři, druhé místo získalo družstvo Mamira a třetí skončil tým Bedny.

Pořadatelem akce je TJ Doksy, vyhlašovatelem Město Doksy. Záštitu převzali hejtman Libereckého kraje Martin Půta, předseda Českéh olympijského výboru Jiří Kejval a starosta Doks Roman Fajbík.