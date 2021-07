Kdo neplul po hladině Velkého rybníka, jakoby ani u Máchova jezera nebyl. Kromě vyhlídkových plaveb, které zajišťují lodě zdejší flotily společnosti Regata Máchovo jezero, funguje během července a srpna také pravidelná přeprava lodí mezi osmi přístavišti v Doksech a Starých Splavech. Od jara do podzimu zdejší motorové lodě s poetickými jmény Jarmila, Hynek, Racek, Máj brázdí vody jezera na objednání.

„S kolegy jsme už projezdili mnoho míst, kde mají výletní lodě, takže můžeme hodnotit… Shodli jsme se ale, že tady u nás máme z paluby ten nejkrásnější výhled, například na Valdštejnskou zátoku, Slatinné vrchy a Bezděz, to je tak něco úžasného, jedinečného,“ shrnul kapitán František Hartig, který i tento víkend usedal za kormidlo „parníku“ Máj. Ten je jakousi vlajkovou lodí na Máchově jezeře.

„Jsem tu po 30 letech, je tu kouzelně, vzpomínám jak jsem sem jezdila v mládí, dnes je tu větší klid, nemohu se té atmosféry nabažit, asi se budu teď vracet častěji,“ sdělila svůj dojem během plavby Ludmila Staňková z Benešovska.

Jak kapitán Hartig uvedl, Máj je jediná loď svého druhu, speciálně pro Máchovo jezero byla postavena ve Štěchovicích v roce 1959. Váží 80 tun, dlouhá je 30 metrů a sveze až 250 osob, má krytou palubu, toalety i bar s pípou. Ocenil, že naprostá většina z těch tisíců lidí, co během hlavní sezóny vstoupí na paluby je slušná, i vděčná. Z výletu po vodě mají radost. Ovšem letní kolorit posádce někdy zpestří i ti, co byť jsou na dovolené, tak nemají dobrou náladu a umí to dát najevo širšímu okolí.

„Pasažéři, co s námi plují, jsou z 99 procent v pohodě, plavbu si užívají, ale samozřejmě občas se objeví i někdo, kdo je konfliktní a má nějaký -většinou malicherný – problém,“ přidal svou zkušenost mladý lodník David Lenemajer.

Slouží už dlouhá léta

Kapitán Hartig už na Máchově jezeře slouží dlouhá léta: „Původně jsem jezdil s kamionem, autobusem, ale řídit loď je ta nejkrásnější práce, to se nedá srovnat s ničím,“ řekl procítěně. Ovládat umí každou ze zdejších osobních lodí. „S Májem jedu asi nejraději, i když tím jak má ploché dno je neposlušná loď, více foukne vítr a už vám míří úplně jinam než chcete,ale mám ji rád,“ řekl Hartig, kterého se často lidé během plavby ptají na hloubku, rychlost a jiné údaje o jezeře nebo plavidle. Občas mu práci zkomplikují rozjaření rekreanti na malých šlapadlech nebo lodičkách, když velké lodi křižují plavební dráhu, o níž nejspíš podle Hartiga a lodníků nejsou v půjčovnách ani poučeni. „Abych zabránil střetu, který by pro ně mohl mít fatální následky, zatroubím, ale oni myslí, že je to na pozdrav, mávají a až na poslední chvíli chvatně zkouší uhýbat. Třeba Máj zastavit jen tak nejde, to není auto, kde dupnu na brzdu. Když za to vezmu, tak trvá delší dobu než loď změní směr. U malého Hynka je to něco jiného, ten poslechne hned, ale Máj a Racek potřebuje čas,“ vysvětlil kapitán Máje. „Modlím se, aby se nic nestalo.“

„Sezóna je tady vždy odvislá od počasí. Za veder jsou u pláží davy, naopak když je pod mrakem tak mají lidé mnohem větší zájem zúčastnit se plavby na lodi,“ konstatoval ředitel společnosti Regata Máchovo jezero Vladimír Reichert. Podle něj lodě Regaty za jednu sezonu svezou zhruba 40 až 50 tisíc cestujících. „Zájem o plavbu na lodích postupně, ale jistě roste. Přišli jsme i s řadou mimořádných nabídek, jako svatby nebo focení západů slunce,“ uvedl a vyzdvihl, že hitem jsou už tradiční večerní plavby na osvětlené lodi. „Otevřený je bar, čepujeme plzeňské, hraje živá muzika, lidé si chválí skvělou atmosféru,“ přiblížil Reichert.

V čase letních prázdnin denně vyplouvají parníky, nejčastěji Máj nebo Racek, na vyhlídkové plavby z přístaviště v Doksech, v 11, 13, 14:30 a 16:30 hodin. Ze Starých Splavů jen v 15:00 hodin. Délka plavby je něco málo přes půlhodiny. Dospělého stojí 140 korun, dítě od 4 do 15 let pak polovic.

Pojmenování Máchovo jezero se už stalo pojmem a lidé prakticky zapomněli, že neslo název Velký rybník, který založil v roce 1366 císař Karel IV. „Mácháč“ je jediným místem v Libereckém kraji, kde mohou plout velké výletní lodě. Zaujímá rozlohu 284 hektarů. Hladinu jezera začal poprvé v roce 1920 křižovat malý dýmající parník Greif, jak dokládají dobové fotografie. Nejstarší lodí čtyřčlenné flotily v modrobílých barvách na Máchově jezeře je Jarmila alias Marie z roku 1924, která pochází z Berlína, stejně jako o šest let mladší a o maličko větší Hynek. Šéf Regaty potvrdil, že je nejvytíženější, jde první na vodu a poslední z vody. Je v kondici díky skvělé údržbě, málokdo by mu hádal 91 let. Po jezeře kdysi jezdil pod jménem Tista. Až po válce dostal jméno Hynek. Návštěvníci s ním tehdy pluli na okruhu mezi Doksy a Starými Splavy za tehdejší dvě koruny. Nejmladší loď na jezeře – Racek - byla postavena v Budapešti v roce 1966. Proto je tento model přezdívaný lodníky „Maďarka“ je v republice asi nejrozšířenější. „Je to dobře postavená loď, dobře ovladatelná a celá z hliníku,“ řekl kapitán.