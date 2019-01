Ralsko - Své rybí poklady vydal ve středu Ploužnický rybník v Ralsku. Vojenské lesy a statky Mimoň tady uspořádaly tradiční výlov a předvánoční prodej kapříků.

Kdo by čekal od chladného rána statné rybáře v holinkách až po prsa tahající sítě od středu rybníka, nedočkal by se. Tady se rybník upouští tak dlouho, dokud pod hrází s poslední vodou neproplují až do takzvaného loviště i samotné ryby. Tam už na ně číhají rybáři s podběráky.

Úlovky se poté rovnou třídí do kádí podle druhu a velikosti. Mimo drobotiny letos rybník vydal až desetikilové kapry, nějakou tu štiku a nechyběli ani pruhovaní okouni.