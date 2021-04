OBRAZEM: Znovuotevřeným obchodům v České Lípě chyběli nakupující

Po dlouhé době zase přišli 12. dubna první zákazníci do českolipských obchůdků s dětským oblečením a obuví nebo do papírnictví. Tuto kosmetickou změnu v uvolnění vládních nařízení by v pondělí ráno a dopoledne v České Lípě asi nikdo nepoznal.

Některé obchody v České Lípě v pondělí 12. dubna znovu otevřely. | Foto: Deník/Petr Pokorný

Ani noha u obuvnického kolosu CCC, jen připravené prodavačky. V pondělí dopoledne ale nebyla fronta ani u prodejny Pepco v OC Paráda na Děčínské ulici, kde prodávají zboží pro děti a bývala dříve plná lidí. Nikdo nenakupoval na náměstí T. G. Masaryka v zavedeném obchodě s dětskou módou „Pupík". V blízké Tržní ulici, v krámku s dětskou obuví bačkůrka si malý klučina zkoušel boty. „Po dlouhé době jsme otevřeli a doufáme, že nám to už vydrží," řekla tamní prodavačka. Centrum České Lípy bylo poloprázdné, jen u zastoupení mobilního operátora byla menší fronta. Po dlouhé době se rozsvítilo na třídě Jindřicha z Lipé v papírnictví výrobce Koh–i–noor. První klienti nakoupili i v Papírnictví Pavlík v OD Andy.