Dva plné autobusy fanoušků a rodičů ZŠ Slovanka, v čele s panem ředitelem Václavem Špetlíkem a paní starostkou České Lípy Jitkou Volfovou, byly vypraveny do Prahy na národní finále ve florbalu turnaje ČEPS CUP, aby podpořily žáky ZŠ Slovanka, kteří v Praze reprezentovali nejen svou školu, své město, ale i celý Liberecký kraj.

Na turnaji se sešlo 8 týmů, které ovládly své kraje a měly tu čest se poprat o 3 postupová místa do velkého republikového finále do Ostravy. Žáci ZŠ Slovanka ve své skupině nenašli ani jednou svého přemožitele a z 1.místa postoupili do semifinále. V něm nedali žádnou šanci ani Ústí nad Labem a poprvé v historii postoupili do finále, čímž si zajistili i postup do velkého republikového finále do Ostravy mezi posledních 6 týmů celé ČR!!

Ve finále se odehrálo obrovské drama, které nakonec skončilo smírem 6:6 a rozhodnout musely až nájezdy. V nich zvítězili pražští hráči v poměru 3:2. Žáci ZŠ Slovanka jako zástupce Libereckého kraje si z Prahy odváží krásné stříbrné medaile a především postup do Ostravy.