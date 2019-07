Svůj názor mohou vyjádřit prostřednictvím prázdninové ankety, která představuje sedm velkých investičních akcí: venkovní víceúčelový bazén, dopravní terminál, venkovní kluziště, revitalizaci hlavní třídy T. G. Masaryka a Tyršova náměstí, krytý bazén a generální rekonstrukci městského kina. O tom, co se uskuteční, následně rozhodnou zastupitelé města v závislosti na rozpočtu.

„Jde o akce za desítky milionů korun a my u nich nechceme tvořit drahé projekty do šuplíku. Lidé si mohou sami určit, které z nich považují za zásadní,“ prohlásil starosta Nového Boru Jaromír Dvořák. Radnice podle něj záměrně neuvádí finanční částky, protože chce, aby u obyvatel rozhodovalo především hledisko potřebnosti pro město, ve kterém žijí. „Předpokládáme, že takto vznikne jakýsi celoměstský konsensus toho, co Novoborákům ve městě opravdu chybí. Z tohoto důvodu se nezaškrtává jedna odpověď, ale vytváří se pořadí,“ řekl Dvořák.

V anketním lístku je navíc volná kolonka, kam lidé mohou napsat svůj nápad. Třeba se ukáže, že lidé za důležité považují něco úplně jiného, než co je v nabídce. „Osobně bych považoval za důležité provést revitalizaci hlavní třídy T. G. Masaryka a zimní kluziště,“ prozradil starosta. Je přesvědčen, že v létě nabízí region velké množství vyžití, ale za dlouhých zimních měsíců bez sněhu a mrazu se nemá především mládež kde vyžít. „Zimní stadion v České Lípě nabízí jednou týdně ve večerních hodinách veřejné bruslení, jinak není v blízkém okolí žádná aktivita,“ uvedl Jaromír Dvořák.

Známkujte projekty

Anketa začala 1. července a potrvá až do 30. srpna. Lidé v ní určí pořadí projektů jednoduchým „oznámkováním“ od 1 do 7, kdy jednička patří akci, kterou považují za nejlepší, nejzajímavější. Anketní lístky jsou k dispozici v prázdninovém Novoborském měsíčníku, Turistickém informačním centru, kinokavárně v městském kině a na podatelně městského úřadu na náměstí Míru. Na poslední tři jmenovaná místa lze také vyplněné lístky vracet. „Podle výsledků ankety budeme zvolené investice realizovat v závislosti na rozpočtu a rozhodnutí zastupitelů města,“ doplnil Jaromír Dvořák.

Hlasovat mohou lidé i elektronicky na oficiálním webu města. Podle názoru radního Michala Vlčka se všechny projekty, které se v anketě odráží už v posledních letech v rámci zastupitelstva, objevily na stole jako možné alternativy. „Město Nový Bor má zdravé hospodaření a po dokončení revitalizace centra města je možné se začít zabývat dalšími rozvojovými projekty. Vzhledem k tomu, že investiční rozpočet je omezený a hodnota uvedených projektů není zanedbatelná, je nutné vybrat priority,“ zmínil Vlček. Pro něj jako občana Nového Boru jsou prioritní ty oblasti, které městu výrazně škodí nebo ho hyzdí na jedné straně, na druhé straně jsou to pak služby, za kterými musí jezdit jinam, často i daleko. „Příkladem je kvalitní koupaliště. V Novém Boru máme přírodní koupaliště, jež odpovídá době, ve které vzniklo,“ upřesnil Vlček. Jak doplnil, za kvalitním koupáním tak lidé z Boru jezdí do Děčína nebo do Německa. Z tohoto důvodu je velkým podporovatelem projektu modernizace koupaliště. „Myslím, že by to ocenili jak Boráci, tak i přespolní,“ podotkl radní Michal Vlček.