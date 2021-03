V týdnu od 1.března do 5. března budou hromadně uvolněny další termíny pro očkování v KD Crystal.

Očkování proti koronaviru, ilustrační foto | Foto: Profimedia

Od tohoto data se mohou kromě skupin 80+ a zdravotníků nově registrovat také osoby starší 70 let včetně a pedagogičtí pracovníci. Nemocnice prosí zájemce o očkování, kteří se již registrovali, ale zatím nedostali PIN2, a zájemce spadající do skupin, které se mohou od 1. března registrovat nově, aby využili této nabídky, a provedli registraci na portálu ZDE. Poté, co registrovaní obdrží PIN2, je nutné přihlásit se na konkrétní termín očkování ZDE.