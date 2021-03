Připravených dávek vakcín proti onemocnění covid-19 je relativně dost, kraj ale eviduje velké množství obyvatel v rizikové skupině 80+, kteří nemají k očkování rezervaci. Od pondělí 1. března se navíc rezervační systém otevře pro obyvatele od 70 let.

„V Jablonci, Liberci, Turnově i Frýdlantě máme více než 1500 volných termínů. Od pondělí se začnou registrovat občané 70+ a termíny budou jistě rychle ubývat,“ upřesnil krajský radní pro zdravotnictví Vladimír Richter.

Registrovaní zájemci, kteří už mají termín očkování, dostanou vakcínu v liberecké budově D Krajského úřadu Libereckého kraje, v Jablonci v městské sportovní hale, v České Lípě v KD Crystal a v Jilemnici a Semilech v tamních nemocnicích. K těmto centrům přibude počátkem března také očkovací místo v nemocnici ve Frýdlantě a v turnovské nemocnici.

Kromě seniorů začalo v kraji očkování pedagogů. „Vakcína byla zatím podána více než šesti tisícům seniorů ve věku 80+. Pedagogy jsme začali očkovat v pilotním projektu minulý týden. Nečekali jsme na nic. Pokud chceme, aby se co nejdřív otevřely školy, pak by bylo moudré, aby právě pedagogové byli co nejdříve proočkováni oběma dávkami,“ uvedl hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Přibývá i volných či přislíbených vakcín. „Příští týden bychom měli podat 5800 dávek vakcíny Pfizer/ BionTech, kterou aplikujeme v očkovacích centrech,“ doplnil Richter.

V kraji je i vakcína AstraZeneca, která je kvůli možným nežádoucím účinkům u seniorů určena pro učitele, jichž je v kraji téměř 9000. V nejbližší době bude touto vakcínou proočkováno 2400 osob. Celkem by mělo být v prvním březnovém týdnu naočkováno 8200 lidí.

Očkovací centra fungují v Libereckém kraji od začátku minulého týdne. Třeba to v Jablonci první dny zvládalo plynule. První dávku očkovací látky od společnosti Pfizer aplikovali zdravotníci v centru 108 klientům, v dalších dnech procházel očkováním stejný počet lidí. „Vše proběhlo v klidu. V pondělí se omluvila jedna klientka kvůli zdravotním potížím, v úterý čtyři, ale hned je zastoupili náhradníci,“ popsal ředitel jablonecké nemocnice Vít Němeček. „Další týden můžeme kapacitu centra při stejném personálním obsazení navýšit na dvojnásobek,“ přiblížil Němeček s tím, že navýšení kapacity dosáhnou zdravotníci rozšířením provozní doby do 17.30 či 18 hodin, dalším krokem bude posun provozní doby na dopolední hodiny, konkrétně na 10.00. Tomu se pružně přizpůsobí také jízdní řády speciální linky z autobusového nádraží k městské hale. Nyní je očkovací centrum otevřené od 12 do 16 hodin.

Příští týden budou k očkování v Jablonci užívat už dva typy vakcín, a to dosavadní Comirnaty od Pfizeru společně s vakcínou společnosti AstraZeneca. Jediné, co může očkování brzdit, je nedostatek vakcín a nedostatečné naplnění rezervací. „Po celé republice je složité naplnit volné sloty v rezervačním systému. K naplnění sta míst jich musíme v systému otevřít dvě stě,“ připomněl Vít Němeček.

Registrace a následná rezervace termínu i místa očkování se provádí v Centrálním rezervačním systému (CRS). S on-line vyplněním zájemcům pomohou na telefonní lince 1221 nebo na krajské krizové lince 800 880 066, která je v provozu od pondělí do pátku od 8 do 16 hodin. Kdo se může začít přihlašovat do CRS, určuje Národní strategií očkování proti nemoci covid-19.

Centrální rezervační systém v posledních dnech kvůli technickému problému neumožňoval rezervaci termínu očkování v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa. V sobotu už ale zájemci o očkování v českolipské nemocnici měli mít volných a k rezervaci připravených tisíc termínů, na které se mohou přihlašovat.