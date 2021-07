Hejtmanství k tomu nechystá žádné speciální místo, ale využije současné velkokapacitní očkovací centrum v budově D krajského úřadu. Očkovat se bude vakcínou Comirnaty od firem Pfizer a BioNTech. „Přednost však stále budou mít ti, kteří mají platnou registraci,“ sdělil mluvčí krajského úřadu Filip Trdla.

V dalších očkovacích centrech v České Lípě a Jablonci nad Nisou budou i nadále pokračovat ve vakcinaci dle registrace. Možná, že by i chtěli očkovat neregistrované, ale naráží na administrativní potíže. „Problém není očkovací látku podat, ale zvládnout administrativu. Každý očkovaný klient musí být mimo jiné ztotožněn s centrálním registrem obyvatel. To bývá často problém, je v něm velká chybovost,“ popsal Vít Němeček, ředitel Nemocnice Jablonec, která očkování koordinuje. Lidé totiž v registru bývají vícekrát, s chybami ve jménu, rodném čísle a podobně.

Někdy pak administrativním pracovníkům trvá i hodinu, než klienta ztotožní na základě telefonických hovorů třeba se zdravotními pojišťovnami. „Proto jsou také před dosavadními očkovacími centry bez registrace tak dlouhé fronty a zvládají se tam jen nízké počty klientů,“ vysvětlil Němeček.

Ale přece jen je v Libereckém kraji jedno místo, kam mohou zájemci vyrazit očkovat se i bez registrace. Musí mít však štěstí a trpělivost. Nemocnice v České Lípě už od konce minulého měsíce nabízí možnost takzvaného očkování na počkání. Jde o to, že každý den zůstává k večeru volných několik neproočkovaných dávek. Než aby se vyhodily, nemocnice je nabízí neregistrovaným zájemcům o očkování každý den v době od 19.30 do 20.30.

Dotyčný musí v inkriminovaném čase vyčkat před očkovacím centrem, zda se neuvolní jedna či více dávek vakcíny určené k aplikaci v daný den. „Nicméně upozorňujeme, že pokud by měl zájemce provedenou registraci, velmi to zjednoduší a urychlí počáteční administrativu. Dále upozorňujeme, že nikdy nelze předvídat počet uvolněných dávek vakcín. Může jich být deset, ale nemusí být žádná, proto tato služba není nároková,“ doplnila mluvčí českolipské nemocnice Andrea Beranová.

Liberecký kraj se zařadí do očkování neregistrovaných jako jeden z posledních v republice. Začalo nejprve na třech místech v Praze, tento týden otevírají tuto možnost i v Ostravě či Brně. Od příštího týdne se rozjede i v Hradci Králové. „V těchto dnech hledáme vhodný prostor. A po vzoru Prahy by to opět mělo být velké obchodní centrum,“ přiblížil krajský koordinátor očkování Jaroslav Malý.

Také Ústecký kraj na vybudování očkovacího centra pro neregistrované už pracuje. „U nás vznikne v Obchodním centru Forum v Ústí nad Labem, uvažujeme ještě o druhém, v úvahu přichází Obchodní centrum Central Most,“ uvedl hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller.