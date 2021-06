Až 800 zaregistrovaných zájemců o očkování proti onemocnění Covid – 19 naočkují od pondělí 31. května v největším očkovacím centru v českolipském okrese, které se přestěhovalo do areálu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa. Od letošního 22. února fungovalo v prostorách kulturního domu Crystal.

Tam město plánuje rekonstrukci. Nemocnice si od přesunu do svých prostor slibuje uspořit peníze za pronájem a zkvalitnit logistiku, organizaci a personální zajištění chodu očkovacího centra. Od počátku fungování očkovacího centra dostalo v České Lípě vakcínu proti Covidu- 19 zhruba 30 tisíc lidí, z toho více než 8 tisícům očkovaným byla podána i druhá dávka.

„Ještě do minulého týdne jsme v kulturním domě zvládli kolem 620 dávek za den. S přesunem navyšujeme počet očkovaných spoluobčanů. Máme plán aplikovat vakcínu 800 lidem denně, výsledek samozřejmě souvisí s dostatkem vakcín od státu,“ uvedl generální ředitel českolipské nemocnice Pavel Marek. „Děkuji kolegům, že místnosti v krátké době pěkně opravili, celkové náklady vyšly na necelých jeden a půl milionu korun, které nemocnice hradí ze svých zdrojů,“ podotkl.

Na samotném chodu očkovacího centra se podílí velké množství zaměstnanců nemocnice, pracují zde i najatí administrátoři a dlouho personálně vypomáhaly i některé obce okresu. Jak ředitel Marek doplnil, očkovacím centrem prošly všechny druhy vakcín používané v České republice, nicméně nyní už mají do centra v Lípě přicházet pouze dodávky od společnosti Pfizer. „Předpokládám, že vakcín budeme mít už dostatek. Avizovaný mírný pokles v příštím týdnu bychom měli vyrovnat zásobou z krajské nemocnice, nemělo by se to tedy našeho centra dotknout,“ sdělil Marek s tím, že Liberecký kraj by nyní měl každý týden dostávat 23 tisíc vakcín a z nich do České Lípy bude přicházet zásilka 4 tisíc kusů a do Nového Boru jeden tisíc.

Nové očkovací centrum je umístěno v rozlehlém nemocničním areálu v budově G, mezi prádelnou a stanovištěm záchranky. Ve stejném prostoru byla vloni zřízena „polní nemocnice“ a ještě dříve tam parkovaly desítky sanitních vozů.

„Nemocnice zainvestovala do rekonstrukce těchto prostorů a místo bylo schváleno jako záložní zdravotnické zařízení. Jeho využití předpokládáme i v budoucnu, například pro náhradní ambulance, odběrové místo nebo místo pro přeočkování,“ řekla koordinátorka očkování Alena Brodská.

První den po přestěhování se u vstupu tísnil velký dav lidí. Na bezpečnost a pořádek zde stejně jako v KD Crystal dohlíží jeden z českolipských strážníků. V provozu byly tři očkovací boxy. Provozní doba očkovacího centra v nemocnici je stanovena na každý pracovní den od 13 do 21 hodin.

„Fronta nejprve vypadala nepříjemně, ale pak to docela odsejpalo. Zpoždění vzniká, asi jak jsou někteří lidé pomalejší při vyplňování dotazníků hned po vstupu, jinak to bylo v pohodě,“ řekl Deníku po první dávce Martin Zajkr. S certifikátem po aplikaci druhé dávky vakcíny odcházela Stanislava Dudková, která chválila chování a vstřícnost přítomného personálu centra. „Hledali jsme centrum nejdříve zase v Crystalu. Bylo to tam větší a lépe dostupnější. Tady to dnes bylo dost nahuštěný,“ reagovala Dudková.

Prostor v kulturním domě Crystal poskytlo město pro očkování pouze dočasně. S jeho chodem tam pomáhali pracovníci příspěvkové organizace Kultura. „A také jsme po celou dobu zajišťovali díky strážníkům pořádek, v tomto budeme spolupracovat i v přesunutém centru. Jinak jsme se na chodu centra nepodíleli,“ potvrdila starostka města Jitka Volfová.

Podle ní radnice potřebovala uvolnit prostory kulturního domu kvůli dlouho plánované rekonstrukci. Ta měla začít už dříve, ale projekt zbrzdili architekti. „Čekali jsme na projektovou dokumentaci, teď budeme soutěžit zhotovitele stavby,“ konstatovala starostka. Oproti původnímu záměru radní rozdělili rekonstrukci z jedné do dvou etap. „Teď jako první potřebujeme udělat nové toalety a zmodernizovat vstupní prostor,“ přiblížila českolipská starostka. „Práce je potřeba zvládnout včas, aby zde kulturní akce mohly začít podle plánu,“ dodala Volfová.