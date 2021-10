V Libereckém kraji bylo k 20. říjnu letošního roku podáno více než 470 tisíc dávek vakcíny proti onemocnění covid-19. Což statisticky znamená, že první dávku mají všichni obyvatelé a někteří i druhou.

Očkování proti koronaviru, ilustrační foto. | Foto: Deník/Martin Singr

To je ale optický klam. Stále je velké procento lidí, kteří se z různých důvodů očkovat proti zákeřnému onemocnění nechtějí. „I přes ujišťování si stále myslím, že jsou vakcíny nevyzkoušené, nikdo neví, co to za několik let v těle udělá,“ popsala za všechny Jablonečanka Jana. Očkovat se nehodlá ani její manžel a nechtějí, aby vakcínu dostal jejich sedmiletý syn. „To se raději budeme testovat,“ doplnil její manžel Petr. I tak počty očkovaných stoupají, proočkovanost v Libereckém kraji se blíží 70 procentům. Některé obce hlásí proočkovanost obyvatelstva dokonce ještě vyšší. Například v Krompachu se nechalo očkovat 80 % obyvatel, což je nejvyšší číslo v celém Libereckém kraji.