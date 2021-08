Jedničky ani jiné bonusy za absolvování očkování proti covidu pro své studenty školy v Libereckém kraji nechystají. Nyní medializovaný případ učitelky jedné z lounských škol, která za očkování nabídla svým žákům jedničky v předmětu veřejná správa, se u oslovených zástupců škol nesetkala s pochopením.

Očkování dětí proti koronaviru. | Foto: Deník/Radek R. Kaša

Náměstek hejtmana Libereckého kraje Dan Ramzer, který má na starosti resort školství, neví o žádných školách a iniciativách, které by slibovaly jakékoliv výhody studentům za to, že se nechají očkovat. „Jsem přesvědčený o tom, že vlastní zdraví člověka a péče o něj je velmi intimní a citlivá záležitost. Stejně jako lidská svoboda,“ uvedl Ramzer s tím, že jednodušší to budou mít očkovaní nebo ti, kteří jsou v ochranné 180denní lhůtě.