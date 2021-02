Na zbytek vakcína zatím nevyšla. Dočkali se zejména senioři ve větších městech, úspěšnou očkovací akci tak za sebou mají klienti těchto zařízení třeba v Železném Brodě nebo Jablonci. Ani tady ale neví, zda se podaří v termínu proočkovat druhou dávkou.

Distribuce a dostupnost vakcín tvrdě vázne. Podle Libereckého kraje, který je koordinátorem rozdělování, za to může stát, respektive nedostatek přerozdělovaných vakcín. „Kraj reagoval podle rychlosti reakce zřizovatelů DPS a vyhotovil pořadník. V prvních 36 už jsou klienti očkovaní první dávkou,“ přiblížil krajský mluvčí Filip Trdla. Na další se nedostalo.

„Co jim máme říct?“

Třeba v Rychnově u Jablonce se na proočkování seniorů v DPS připravují od 28. ledna. Tehdy zdejší radnice obdržela informaci, že kraj zajistil přednostní očkováni seniorů v těchto domech. „Dostali jsme úkol zajistit lékaře a injekční stříkačky,“ přiblížil starosta Tomáš Levinský. To se podařilo do 5. února. Očkování mělo proběhnout v týdnu od 15. února, ale prý se pozdržela vakcína a bude se očkovat až 25. února. „Dva dny před tímto termínem jsem obdržel informaci, že závoz očkovací látkou je nejistý. Dodávka nepřišla ani minulý, ani tento týden. Vypadá to, že ani příští týden není jistý. Co mám říct babičkám a dědečkům v DPS, kteří jsou nejvíce ohroženi? Že vakcíny dorazí, až už tady nebudou? To je neuvěřitelné,“ rozčílil se Levinský.

Stejné problémy řeší třeba v Malé Skále. „Zažíváme stejný průběh jako v Rychnově. Naprosto stejná zkušenost. Lékařka si sehnala injekční stříkačky, jsme připraveni, jen skočit do auta a vakcínu dovézt do obce. Ze strany Libereckého kraje máme veškerou podporu, ale co nadělají, když vakcína není. Lidé z domu pro seniory nám volají, kdy už to bude. Nevím,“ popsal starosta obce Michal Rezler.

Mezi obyvateli sociálních zařízení pro seniory tak panuje napjatá atmosféra. „Pořád nám slibují, že to bude tehdy a tehdy. Pak nám dají vědět, že očkování nebude, že nemají tu látku. Rád bych už měl klid,“ sdělil jeden z klientů rychnovského domu s pečovatelskou službou.

Důvodem čekání je podle kraje fakt, že vakcíny nejsou. „Navíc kraj musí myslet na přeoočkování těch, kteří mají dostat druhou dávku. Vše ale záleží právě na samotných dodávkách, kterých není mnoho,“ doplnil Trdla.

Hotovo bylo během chvilky

I tam, kde stihli seniory v DPS proočkovat v prvním kole, zažívali problémy. Pro první dávku vakcíny pro „své“ seniory jel třeba starosta Smržovky Marek Hotovec před čtrnácti dny, kdy hustě sněžilo. Před tím dostal několik termínů, které postupně padaly jeden za druhým. „Až to konečně klaplo. Do auta jsem si dal malou přenosnou ledničku, dojel do Liberce, nabral jsem čtyřicet vakcín a zase odjel. Naočkováno jsme měli během chviličky, daleko horší a delší byla cesta a papírování. Teď jsem se dozvěděl, že druhá vakcína jen tak nebude. Je to prostě bordel,“ přiblížil Marek Hotovec.

Proočkováno mají třeba v Jablonci. Tady během tří dnů proočkovali na 160 klientů DPS. Všichni očkovaní snesli vakcínu bez problémů. „Ani nevím, že už to mám v sobě, injekci jsem vůbec necítil,“ pochvaloval si Vítězslav Apelt, obyvatel domu v ulici Boženy Němcové. Strach z nežádoucích účinků podle svých slov vůbec neměl.

V domech s pečovatelskou službou jsou očkováni nejen senioři nad 80 let, ale i jejich mladší spolubydlící. „Všichni se potkávají ve společných prostorách, nedávalo by smysl, kdybychom nabídli očkování jen části z nich,“ vysvětlil náměstek jabloneckého primátora David Mánek.