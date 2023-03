Podatelna Městského úřadu v České Lípě, která sídlí v přízemí radnice na náměstí T.G.M., rozšíří od dubna své úřední hodiny.

Radnice v České Lípě. | Foto: Deník/Vít Černý

Občanům tak bude k dispozici nepřetržitě od pondělí do pátku. Z vestibulu budovy úřadu zmizí mobilní urna, kterou mohli lidé využívat ve chvílích, kdy byla podatelna zavřená. Nové úřední hodiny začnou platit od pondělí 3. dubna.

V pondělí a ve středu bude otevřeno od 8.00 do 17.00. V úterý a ve čtvrtek od 8.00 do 14.30 a v pátek od 8.00 do 13.00.