Na původní adrese, rovněž v historickém domě na třídě T. G. Masaryka 46 bude infocentrum fungovat do 12. září. V nových prostorách bude veřejnosti k dispozici od 2. října 2021. Den otevřených dveří celé budovy je plánován na podzim ve spojení s akcí Halloween, kterou TIC v Novém Boru tradičně pořádá.

Do krásně zrekonstruovaného podstávkového domu v Kalinově ulici č.p. 106, se bude od pondělí 13. září 2021 stěhovat novoborské Turistické informační centrum.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.