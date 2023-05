Mnozí z učňů si až teď začali vážněji uvědomovat, že pro jejich budoucí zaměstnanecký život není klíčové jen ovládnutí řemesla, pracovní disciplína, normy a pečlivost s přesností na tisícinu milimetru, ale také prosté zdravení a slušné chování.

„Věřím, že to je ta správná cesta spolupráce učiliště a moderního výrobního závodu. Samozřejmě zejména díky vstřícnosti a školicími středisku, které společnost Festool má, a které bezplatně dala naší škole k dispozici, stejně jako své odborníky, kteří žákům v rámci workshopů přibližují moderní trendy – automatizaci, robotizaci současných obráběcích CNC strojů,“ řekl učitel odborných předmětů a spoluautor projektu Martin Pečený.

V Boru vzniká nová cyklostezka. Přes uzavírku se lidé na hřbitov dostanou

Poslední 16. workshop v končícím školním roce proběhne právě teď ve čtvrtek 25. května. Jak učitel upozornil, tyto workshopy pro učňovské obory strojní mechanik a obráběč kovů jsou novinkou, a to díky projektu mezi českolipským závodem vyrábějící elektrické nářadí a místní školou.

Při celodenní intenzivní výuce odborných předmětů v prostředí strojírenského závodu učitele ze školy suplovali odborníci z provozu a přibližovali výuku žákům blíže k výrobě. Vážně se tu bere disciplína s dodržováním firemních pravidel. Stranou nezůstává ani důraz na správné předávání a přebírání směny, na docházku do práce, včetně případných omluv mistrovi.

„Žáci vidí, že to, co se učí, se běžně využívá v provozu závodu, zároveň zjišťují, jaké požadavky jsou kladeny na zaměstnance ve firmě. Většina těch žáků, co často školu zanedbává, tak workshopy v továrně nevynechává, to je až překvapující. Rovněž vidí, jak se tam lidé k sobě slušně chovají, že se zdraví, také vnímají, jak se zaměstnavatel stará o své lidi,“ komentoval Martin Pečený.

Obdivovaný Laurin & Klement zvítězil už v prvním závodě na severu v roce 1903

„Bez vstřícnosti firmy Festool by se nic takového nedalo realizovat, a za to jim patří velký dík naší školy,“ zdůraznil s tím, že by v novém školním roce mělo toto úsilí a spolupráce pokračovat. Je názoru, že se ukazuje i nová perspektiva strojírenských učňovských oborů. Pokud absolventi budou schopni kombinace kvalitní řemeslné práce a znalostí, které budou odpovídat vývoji průmyslu v rámci robotizace, tedy průmyslové revoluce 4.0.

„Ve Festoolu mě to bavilo. Bylo to zajímavé a velmi poučné". „Bylo to fajn v tom Festoolu. Paní a pánové nám to hezky vysvětlovali, dobře přednášeli, co měli. Když jsme se šli podívat, jak se tam pracuje, tak tam byli fajn lidi." „Všude moderní stroje, 5S = uspořádání, dokonalý úklid. Přesné měření. Dobrý přístup ke studentům". „Milí zaměstnanci, velká čistota, úvodní prezentace, celkově úžasný program – přednášky,“ takto v anketě pro své učitele reagovali žáci druhého ročníku oboru strojní mechanik na workshop v českolipském závodě.

Strojírenský podnik s centrálou v Německu, který se pyšní jak kvalitou svých nástrojů a služeb tak vyspělou firemní kulturou, může díky projektu pro sebe podchytit šikovné učně a získat v nich své příští zaměstnance z oborů, po kterých je na pracovním trhu trvalá sháňka. Absolventi učiliště se mohou ucházet o práci zejména na pozici obsluha stroje, seřizovač v oddělení výroby hřídelí, rotačních dílců, ozubených kol a hliníku, popřípadě v údržbě.

Opravy kavárny pokračují. Část českolipské Unionky opět zahaluje lešenářská síť

„Žáci brali slova odborníků ze závodu dost vážně, líbilo se jim, že nejsou z učebnice, ale z praxe, tak to kluky zajímá. Často pak do debat strhnou i takové žáky, co většinou jen mlčí,“ řekl Pečený. Podle něj jsou v projektu zúčastněni žáci všech tří ročníků, pro stáž v závodě vždy rozděleni do menších týmů.