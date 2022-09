„Když byl Honza menší, tolik jsem tuto službu nevyužívala, ale co je starší, využívám ji častěji. Na tolik dní to bylo o prázdninách poprvé,“ říká máma dnes již dospělého muže, který trpí kombinovaným postižením. Honzovi se v rámci služby dostane adekvátní a odborné péče, je ubytovaný ve svém pokoji a má celodenní stravu. Cena za tuto službu se pohybuje podle toho, jak vysoké příspěvky pečující osoba dostává. Jana platí 250 korun na noc, péče vyjde na 640 korun za den a zhruba 210 korun stojí strava na den.

Jedličkův ústav v Liberci je jednou z organizací, která odlehčovací službu nabízí. Ovšem pouze zde je to služba určená pro lidi s kombinovaným postižením. Zdejší péči využívají výhradně lidé, kteří jsou na pomoci druhé osoby velmi významně závislí.

„Obecně je odlehčovací služba pobytová služba pro lidi se zdravotním postižením, na krátkodobé využití. Poptávka je po ní velká. My ji poskytujeme už řadu let pro naši cílovou skupinu od 3 do 99 let,“ přibližuje ředitel libereckého Jedličkova ústavu Vladimír Ptáček.

Službu využívají spíš ti mladší. Většinou jde o stálou klientelu, která opakovaně přichází, ale objevují se i noví. Navíc jde nejenom o lidi z Libereckého kraje, ale i z okolních regionů. „Máme nyní deset lůžek, jejichž počet jsme asi před pěti lety navýšili z šesti. V současné době je kapacita rozmělněna ve třech našich objektech, kde jsou klienti na celoroční pobyt. Ale nyní finišuje rekonstrukce, která umožnila, že se vše soustředí do jednoho prostoru,“ popisuje Ptáček. Kolaudace by měla být koncem září, nějaký čas potrvá, než se pokoje dovybaví a zabydlí. Zkušební provoz by mohl být od listopadu či prosince.

Až na tři měsíce

Pokoje lze využít třeba i tehdy, když klienti přijedou na intenzivní rehabilitaci. Aby nemuseli dojíždět denně, zůstanou v pokojích i s doprovodem. Toto je vhodné třeba pro rodiče s dětmi. „Kromě přístavby evakuačního výtahu došlo k rozsáhlým dispozičním úpravám. Vzniklo zde 9 pokojů pro odlehčovací služby s celkem deseti lůžky. Celkové náklady činí 26 milionů korun, z toho dotace byla 22 milionů korun. Zbývající částku doplnil Liberecký kraj,“ uvedl náměstek pro ekonomiku Libereckého kraje Zbyněk Miklík.

Podle zákona mohou odlehčovací služby využívat lidé v kuse tři měsíce, ale v praxi jsou zde v rámci odlehčovací služby lidé ubytovaní mnohem kratší dobu. „Většinou je to otázka týdne, ale i třeba jen dvou dnů nebo přespání přes jednu noc. Třeba když chce jít pečující osoba do divadla,“ vysvětluje ředitel ústavu.

Rezervační pořadník v Jedličkově ústavu nemají. Může se sice stát, že zájemci zavolají a je obsazeno, ale většinou se během dvou tří dnů místo zase uvolní. Často tuto službu využívají lidé, kteří jsou s ústavem běžně v kontaktu a organizaci znají. Využívají třeba Centrum denních služeb a ambulantní služby.

V Libereckém kraji poskytuje odlehčovací služby celkem 11 organizací. Valná část z nich se zaměřuje na klienty v důchodovém věku a další na specifické skupiny zájemců. Nejčastěji ze speciálně zaměřených organizací využívají službu klienti Národního ústavu proti autismu a následně zmíněného Jedličkova ústavu v Liberci.