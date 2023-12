V Novém Boru od 1. ledna 2024 zvýší poplatek za komunální odpad. Dosud lidé platili za svoz odpadu 700 korun za rok, nově to bude 900 korun. Rozhodli o tom zastupitelé na svém prosincovém jednání. Důvodem jsou rostoucí náklady spojené s likvidací odpadů.

Popelnice na tříděný odpad. Ilustrační snímek. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

„Vládní konsolidační balíček přesunul některé služby do vyšší daně z přidané hodnoty, včetně odvozu odpadu. To znamená zvýšení DPH z dosavadních 15 % na 21 %. Výrazně se také navyšuje cena skládkovného za směsný odpad jako poplatek státu, další vyšší stovky korun si účtuje skládka za uložení odpadu,“ vysvětlil starosta Nového Boru Jaromír Dvořák.

Do roku 2020 mohly obce ukládat tunu odpadu za 500 korun. To změnil nový zákon o odpadech z roku 2021, který výrazně zvyšuje poplatek za skládkovné. Za původní cenu 500 korun za tunu se nyní smí uložit pouze omezené množství kilogramů na osobu. Letos to bylo 180 kilogramů. Cokoliv navíc stálo již 1000 korun za tunu. „V současnosti každý obyvatel Nového Boru vyprodukuje 260 kilogramů ročně a celkové množství odpadu, které letos uložíme na skládce, je zhruba 3000 tun. Za tisíc tun tak musíme zaplatit dvojnásobný poplatek za skládkování,“ upřesnila vedoucí technické správy města Zdeňka Schreibová.

Obyvatelé Nového Boru chtějí zachovat městské ohňostroje, vyplývá to z ankety

V roce 2024 se navíc množství na osobu sníží na 170 kilogramů, skládkovné za každý další odpad vzroste na 1250 korun za tunu.

Na provoz obecního systému odpadového hospodářství město dlouhodobě doplácí. V roce 2019 byly náklady 11,3 milionu korun a poplatek za odpady 620 korun, město doplácelo dva miliony korun. V roce 2022 se náklady vyšplhaly už na 16,2 milionu korun a při poplatku 700 korun město muselo doplácet 6 milionů korun.

Vandalové se činili. Stolek u novoborské lavičky Václava Havla je v opravě

„Z rozpočtu města jsme tak loni zaplatili za každého obyvatele 490 korun. Faktem tak je, že ani nepopulární navýšení poplatku nepokryje náklady, které s likvidací odpadu máme a do budoucna mít budeme. Je ale třeba, abychom se na nákladech za odpady podíleli všichni, protože každý z nás produkuje odpad. Už jen z toho prostého důvodu, abychom rozpočet města neutopili za odpady, ale mohli jsme opravovat komunikace, zajistit sociální služby, kulturu nebo sport,“ připomněl v tiskové zprávě města starosta Nového Boru Jaromír Dvořák.

Náklady na odpadové hospodářství snižuje třídění odpadu. V Novém Boru, Arnultovicích, Janově, Pihelu a Bukovanech mají lidé k dispozici na 75 místech celkem 363 nádob na tříděný odpad. Vedle toho město zajišťuje jednou měsíčně pytlový sběr papírů a plastů. Obyvatelé města mohou také zdarma odvážet objemný odpad do sběrného dvora. Od roku 2025, kdy by měl svoz odpadu provozovat nový dodavatel, plánuje město zavést systém door-to-door, který spočívá v přistavení nádob na tříděný odpad přímo k rodinným domům.

S využitím tiskové zprávy