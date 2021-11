Vzdát úctu lidem, kteří bojovali za svobodu a demokracii na válečných frontách 20. století, v odboji i novodobých válečných konfliktech, může veřejnost zakoupením květu vlčího máku v novoborském Turistickém informačním centru.

To se zapojilo do veřejné sbírky u příležitosti mezinárodního Dne válečných veteránů, kterou sedmým rokem pořádá nezisková společnost Post Bellum. „Až do konce listopadu si mohou lidé koupit červený kvítek za 30 korun a přispět tak na pomoc hrdinům, kterým pomáhají v Centru pomoci Paměti národa. Zároveň vybrané prostředky slouží na zaznamenání příběhů válečných veteránů a dalších bojovníků za svobodu,“ řekla Petra Matěchová. Právě v něm je oficiální sbírkové místo s kasičkou. Sbírku lze podpořit také platbou on-line či nákupem na e-shop.pametnaroda.cz.