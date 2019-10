Zavřená zůstala celá radnice včetně sklářského muzea a infocentra, podobně jako některé restaurace či vyhledávaná pekárna a cukrárna v centru. Vodohospodáři vodu zastavili kvůli probíhající rekonstrukci vodovodu na hlavní třídě T.G. Masaryka. Místo avizované sedmé hodiny ráno se práce na odpojení stávajícího ocelového vodovodního řadu a napojení nového litinového rozběhly až po desáté. Údajně kvůli dopravnímu neštěstí poblíž.

„Naše práce zbrzdilo znemožnění přístupu k hydrantu. Snažíme se vzniklý časový skluz dohnat, pracovat budeme do večera, možná do noci,“ vysvětlila včera odpoledne mluvčí společnosti Severočeské vodovody a kanalizace Iveta Kardianová. Jak upřesnila, jedná se o plánovanou rekonstrukci vodovodního řadu, který je přivaděčem pitné vody z vodojemu na Chotovickém vrchu.

Podle Kardianové je na dnešek, po přepojení na nový vodovodní řad, naplánované testování kvality vody v potrubí. „V souvislosti s přípravou manipulace na vodovodním řadu byla navýšena chlorace na vodojemu, čímž došlo k hygienickému zabezpečení pitné vody,“ upozornila mluvčí. Někteří obyvatelé města se na odstávku připravili. „Udělali jsme si zásobu vody, doufám, ale že omezení nepotrvá déle,“ uvedl například Petr Germanič.

Vedení dvou největších základních škol na náměstí Míru a U Lesa vyhlásilo ředitelské volno. Ředitel ZŠ na náměstí Míru Jakub Ujka uvedl, že rodiče žáků o nutnosti zavřít školu informovali ihned, co se o uzávěrce dozvěděli. „Rodiče nevznesli jediný dotaz, co mají dělat s dětmi a zařídili se podle toho,“ řekl Ujka „Jinak než ředitelským volnem jsme nemohli reagovat,“ dodal ředitel. Podle něj by bylo z hygienického hlediska nemyslitelné, aby škola s 550 žáky fungovala bez tekoucí vody a toalet. V obou školách zůstaly zavřené také jídelny a školní družiny.

„Se zprávou o školním volnu přišly děti minulý týden. Šla jsem později do práce, protože jsem musela počkat, než přijede babička, která je doma pohlídá,“ prozradila jedna z novoborských matek Zuzana B.

Do školy nemusely ani děti ZŠ praktická. Uzavřená byla i Základní umělecká škola. Mimo provoz byl i Dům dětí a mládeže Smetanka. Kvůli absenci obědů byla uzavřená MŠ Jablíčko, odkud děti přešly výjimečně do MŠ Pohádka. Naopak v základní škole v Arnultovicích, kam chodí přes sto dětí, probíhala výuka normálně.

„Většina dětí přišla do školy,“ chválila ředitelka ZŠ Arnultovice Jiřina Jelínková. „Vyhodnotili jsme situaci a nechtěli jsme rodičům komplikovat život,“ doplnila. Přímo školy se odstávka vodovodu nedotkla a tak ponechali v provozu i družinu. „Jen jsme neměli obědy, protože ty nám vozí ze školy na náměstí. Děti si vzaly velké svačiny,“ zmínila ředitelka Jelínková.

Tamní školník Dalibor Petržela poznamenal, že při každé zprávě o manipulacích s vodovodem v Novém Boru zpozorní kvůli událostem z léta 2015, kdy se po požití „kohoutkové“ vody udělalo mnoha obyvatelům zle, někteří skončili v lékařské péči a město pitnou vodou zásobovaly cisterny. „Tady byla dříve luxusní, prémiová voda z Klíče. Poslední dobou se rapidně zhoršila, je šíleně chlorovaná, ovlivňuje i chuť čaje, museli jsme si koupit i filtr,“ nechal se slyšet Petržela.

Protože se jednalo o páteřní síť, zasáhla odstávka nejen většinu Boru, ale i části nedalekých obcí jako Chotovice, Skalice u České Lípy a Sloupu v Čechách.